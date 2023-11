Cricket-Spiel Indien gegen Neuseeland bricht Streaming-Rekorde

By

Ein historisches Cricketspiel zwischen Indien und Neuseeland hat alle bisherigen Rekorde für On-Demand-Videostreaming gebrochen. Über 47 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel gleichzeitig auf Disneys Hotstar-Plattform, was die höchste Anzahl gleichzeitiger Zuschauer darstellt, die jemals verzeichnet wurde.

Dieser Meilenstein übertraf den bisherigen Rekord, den Hotstar selbst Anfang des Monats aufgestellt hatte, als 44 Millionen Zuschauer gleichzeitig Inhalte streamten. In Bezug auf gleichzeitige Zuschauer hat Hotstar nun einen deutlichen Vorsprung vor seinem Konkurrenten JioCinema, der Anfang des Jahres mit 32 Millionen Zuschauern seinen Höchststand erreichte.

Die Bedeutung dieses Erfolgs für Hotstar kann nicht unterschätzt werden. Während Disney weiterhin die Cricket-Spiele der ICC-Weltmeisterschaft kostenlos für indische Mobilzuschauer überträgt, kämpft das Unternehmen auch mit dem Verlust digitaler Abonnenten in Indien und prüft die Zukunft seiner lokalen Aktivitäten.

Diese Entwicklungen erfolgen inmitten der Bemühungen von Disney, mit Viacom18 zu konkurrieren, das vom Wirtschaftsmagnaten Mukesh Ambani unterstützt wird. Der indische Markt mit seiner riesigen Bevölkerung birgt großes Potenzial für Disney, trotz der Herausforderungen, denen es bei der Aufrechterhaltung seiner digitalen Abonnentenbasis gegenübersteht.

Bob Iger, CEO von Disney, hat den Wunsch des Unternehmens zum Ausdruck gebracht, auf dem indischen Markt zu bleiben, und angedeutet, dass das Unternehmen aktiv seine Optionen prüft. Obwohl Hotstar im vergangenen Jahr über 23 Millionen Abonnenten verloren hat, bleibt es ein wichtiger Akteur in der indischen Streaming-Branche.

Während Streaming-Plattformen um die Vorherrschaft in diesem schnell wachsenden Markt kämpfen, hat das Cricket-Spiel Indien gegen Neuseeland zweifellos die Leistungsfähigkeit und Reichweite des On-Demand-Video-Streamings demonstriert. Es brach nicht nur Rekorde, sondern unterstrich auch die wachsende Beliebtheit des Online-Konsums von Inhalten bei indischen Zuschauern.

FAQ

Was ist das rekordverdächtige Cricket-Spiel zwischen Indien und Neuseeland?

Das rekordverdächtige Cricket-Spiel zwischen Indien und Neuseeland bezieht sich auf ein entscheidendes K.-o.-Spiel, das über 47 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf Disneys Hotstar-Plattform anzog und damit den bisherigen Streaming-Rekord brach.

Wie war die Zuschauerzahl von Hotstar im Vergleich zu seinem Konkurrenten JioCinema?

Die Zuschauerzahlen von Hotstar übertrafen den Konkurrenten JioCinema bei weitem, der Anfang des Jahres mit 32 Millionen Zuschauern seinen Höchststand erreichte. Dieser Erfolg festigt Hotstars Position als führende On-Demand-Video-Streaming-Plattform in Indien.

Vor welchen Herausforderungen steht Disney in der indischen Streaming-Branche?

Disney beschäftigt sich mit dem Verlust digitaler Abonnenten in Indien und prüft die Zukunft seiner lokalen Aktivitäten. Trotz dieser Herausforderungen hat der CEO von Disney seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, in Indien zu bleiben und Möglichkeiten in diesem lukrativen Markt zu erkunden.