Der einzigartige Wunsch eines pensionierten Professors: Seine DNA zum Klonen zum Mond schicken

Ein pensionierter Physikprofessor aus dem Mittleren Westen hat einen außergewöhnlichen letzten Wunsch, der nicht von dieser Welt ist. Ken Ohm, 86, aus Bazaar, Kansas, plant, seine DNA nach seinem Tod an den Südpol des Mondes schicken zu lassen. Sein Beweggrund für diesen unkonventionellen Wunsch ist die Möglichkeit, dass seine DNA in Zukunft zum Klonen verwendet werden könnte, was möglicherweise dazu führen würde, dass seine Replik als menschliches Exemplar in einem intergalaktischen Zoo ausgestellt wird.

Auch wenn es wie eine Szene direkt aus einem Science-Fiction-Film klingt, glaubt Ohm fest an die endlosen Möglichkeiten, die sein posthumer Beitrag mit sich bringen könnte. Während er die Ungewissheit anerkennt, dass sein Traum Wirklichkeit wird, lässt er sich von der Idee inspirieren, dass spätere Generationen zum Mond aufblicken und erkennen könnten, dass sich dort seine DNA befindet.

Um seinen einzigartigen Wunsch zu erfüllen, hat sich Ohm an Celestis gewandt, ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, irdische Überreste und Asche auf Raketenflügen ins All zu schicken. Die Kosten für eine solche Reise zur Mondoberfläche oder in den Weltraum beginnen bei 13,000 US-Dollar, was im Vergleich zu den durchschnittlichen New Yorker Bestattungskosten von etwa 10,000 US-Dollar hoch erscheinen mag. Für Ohm und viele andere Menschen ist die Möglichkeit einer Weltraumbestattung jedoch ein Beweis ihrer Liebe zum Kosmos und ihres Wunsches nach einem jenseitigen Abschied.

Ohm ist mit seinem Wunsch nach einem himmlischen Abschied nicht der Einzige. Astronauten, Zivilisten und sogar professionelle Baseballspieler haben die Idee einer letzten Reise ins All mit Celestis angenommen. Das 1994 gegründete Unternehmen hat 17 „Gedenk“-Raumflüge erfolgreich gestartet und bereitet sich auf seine nächste Mondmission am Heiligabend vor.

Obwohl Ohms DNA in absehbarer Zeit möglicherweise nicht von Raumlingen geklont wird, fordert uns sein außergewöhnlicher Wunsch heraus, über die unerforschten Grenzen der Wissenschaft und die Möglichkeiten nachzudenken, die jenseits unseres irdischen Bereichs liegen.

Häufigste Fragen

Was ist Celestis?

Celestis ist ein Unternehmen, das sich auf die Beförderung irdischer Überreste und Asche in den Weltraum spezialisiert hat. Es wurde 1994 gegründet und hat zahlreiche Gedenkraumflüge ermöglicht.

Wie viel kostet eine Mond- oder Weltraumbestattung mit Celestis?

Die Kosten für eine solche Bestattung beginnen bei 13,000 US-Dollar.

Hat noch jemand Interesse an einer Weltraumbestattung bekundet?

Ja, auch Astronauten, Zivilisten und professionelle Baseballspieler haben ihren Wunsch nach einem himmlischen Abschied mit Celestis geäußert.

Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage für das Klonen von DNA vom Mond?

Während das Konzept, DNA vom Mond zu klonen, spekulativ bleibt, fesselt der Traum von wissenschaftlichen Fortschritten auf diesem Gebiet weiterhin die Fantasie einiger Menschen.