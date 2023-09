Das Xbox 360 Replica Kit von Mega versetzt Sie zurück in die glorreichen Tage

By

Mega hat einen Nachbildungsbausatz für die Xbox 360 zum Selbstbau vorgestellt, der die Nostalgie der besten Konsole von Microsoft einfangen soll. Der Bausatz enthält 1,342 Teile, die sich zu einer Nachbildung der weißen Xbox 3-Konsole im Maßstab 4:360 zusammensetzen lassen. Es verfügt außerdem über einen weißen Wireless-Controller und eine Replik des legendären Halo 3-Spiels.

Obwohl es sich nicht um eine funktionierende Konsole handelt, hat Mega einige beeindruckende Details in den Bausatz integriert. Der Nachbau verfügt über funktionierende Lichter und eine gefälschte Wechselfestplatte, was an die Tage erinnert, als Microsoft 100 US-Dollar für nur 20 GB Speicher verlangte. Zusätzlich trägt ein Disc-Laufwerk zur Authentizität der Replik bei. Interessanterweise behauptet Mega, dass das Einlegen der mitgelieferten Halo 3-CD „das Motherboard aktiviert“, obwohl die Einzelheiten dieser Funktion unklar bleiben.

Mega hat diesen Bausatz für Kinder ab 18 Jahren entwickelt und bietet ein lohnendes und herausforderndes Bauerlebnis. Das Replika-Kit der Xbox 360 kann derzeit über Target zum Preis von 149.99 US-Dollar vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist für den 8. Oktober geplant und bietet Fans der Xbox 360 eine Reise in die Vergangenheit.

Insgesamt ist Megas Xbox 360-Replika-Kit ein unterhaltsames Projekt für diejenigen, die eine besondere Affinität zur legendären Konsole von Microsoft haben. Mit seiner Liebe zum Detail und seinem nostalgischen Charme verspricht es, die Magie des Veröffentlichungstages von Halo 3 und die Freude am Spielen auf der ursprünglichen Xbox 360 wiederherzustellen.

Quellen:

[Quellenname]: [URL oder Zitat einfügen]

[Quellenname]: [URL oder Zitat einfügen]