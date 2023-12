Polizei entdeckt illegale Drogen, Sprengstoffe und gestohlene Fahrzeuge in einem Haus im Nordosten von Philadelphia

In einer schockierenden Wendung der Ereignisse stieß die Polizei, die auf Berichte über Schüsse in einem Haus im Nordosten von Philadelphia reagierte, auf eine Reihe beunruhigender Entdeckungen. Die Ermittler stellten fest, dass sie neben illegalen Drogen und mehreren Schusswaffen auch potenziell explosive Geräte und zwei gestohlene Fahrzeuge entdeckten.

Als sie am Tatort in der Cottman Avenue ankamen, identifizierten die Polizeibeamten schnell den Täter in der Wohnung, der mehrere Schusswaffen bei sich hatte, darunter Handfeuerwaffen, möglicherweise ein AR-Gewehr und eine Schrotflinte. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen verurteilten Schwerverbrecher handelte, was einen Verstoß gegen das Gesetz darstellte, das Schwerverbrechern den Besitz oder Besitz von Schusswaffen verbietet.

Die Beamten entdeckten mehr als ursprünglich erwartet und fanden im Haus große Krüge mit einer flüssigen Chemikalie, Betäubungsmitteln und Drogenutensilien. Dies veranlasste sie, die Person festzunehmen und einen Durchsuchungsbefehl für weitere Ermittlungen zu erwirken.

Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbefehls wurde ein Karton entdeckt, aus dem mehrere Sicherungen herausragten, was zu Bedenken hinsichtlich eines möglicherweise explosiven Geräts führte. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das Sprengstoffkommando hinzugezogen, und nach der Untersuchung wurde festgestellt, dass neun Geräte gefunden worden waren, von denen acht eine pulverförmige Substanz enthielten, die bekannten Sprengpulvern ähnelte. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr gerufen, um große Behälter mit einer mysteriösen Flüssigkeit zu beseitigen, die später als sicher galten.

Das Eigentum des 35-jährigen Bewohners brachte noch mehr illegale Gegenstände hervor. Zusätzlich zu den zuvor erwähnten Schusswaffen sicherte die Polizei von Philadelphia ein Gewehr im AR-Stil mit gelöschter Seriennummer, einen 357-Revolver, einen 9-mm-Taurus, eine kugelsichere Weste im Militärstil und eine beträchtliche Menge Betäubungsmittel, darunter Marihuana, Crystal Meth und Crack Kokain, Pilze, Heroin und Xanax-Pillen. Darüber hinaus entdeckten die Behörden eine gefälschte Geldmaschine, Tintenflaschen und eine noch zu ermittelnde Menge potenziell gefälschter USC, die alle zur weiteren Untersuchung durch eine Bundesbehörde sichergestellt wurden.

Um die Liste der Straftaten zu ergänzen, wurden in der Einfahrt des Verdächtigen ein gestohlenes Yamaha-Motorrad und ein gestohlener Mercedes-Benz gefunden.

Am Montagmorgen blieb der Name der Person ungenannt, die Anklage war anhängig. Dennoch versicherte die Polizei der Öffentlichkeit, dass alle in der Wohnung gefundenen Gegenstände im Rahmen einer laufenden Untersuchung eingehend untersucht würden.

