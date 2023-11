Ideon Technologies arbeitet mit der Stanford University zusammen, um die Lieferkette für kritische Mineralien zu revolutionieren

By

VANCOUVER, British Columbia, 15. November 2023 – Das kanadische Unternehmen für unterirdische Intelligenz Ideon Technologies hat seine Partnerschaft mit dem Mineral-X-Programm der Stanford University bekannt gegeben. Diese innovative Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Lieferkette für kritische Mineralien durch die Integration von Geowissenschaften, Ressourcenökonomie, Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz (KI) zur Entscheidungsfindung neu zu gestalten.

Ideon Technologies, ein Pionier in der Myonentomographie, wird eng mit Fakultäten und Wissenschaftlern der Stanford University zusammenarbeiten, um gemeinsame Forschung zu technologischen Fortschritten durchzuführen. Der Schwerpunkt wird auf der Optimierung der Explorationsziele, der Verbesserung der Ressourcencharakterisierung und der Verkürzung der Zeitspanne von der Entdeckung kritischer Mineralvorkommen bis zur Produktion liegen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalyse und stochastischer Modellierung möchte Ideon das Wissen über Erzkörper maximieren, was zu effizienteren und nachhaltigeren Bergbaupraktiken führt.

Die Partnerschaft zwischen Ideon Technologies und der Stanford University befasst sich mit dem dringenden Problem der geologischen Unsicherheit in der Bergbauindustrie. Traditionell verlassen sich Bergbauunternehmen auf Bohrungen, um Einblicke in den Untergrund zu gewinnen, was oft zu risikoreichen und kostenintensiven Entscheidungen auf der Grundlage begrenzter Informationen führt. Durch die Nutzung des Fachwissens der renommierten Stanford-Forscher möchte Ideon Technologies Bergbauunternehmen umfassende Daten liefern, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Lebensdauer der Minen zu verlängern und überzeugende wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Stanford University, um die Herausforderungen der Lieferkette für kritische Mineralien zu bewältigen“, erklärt Gary Agnew, CEO und Mitbegründer von Ideon Technologies. „Diese Partnerschaft wird zu besseren Kenntnissen über die Eigenschaften von Erzkörpern führen, die Minenplanung revolutionieren und die Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette des Bergbaus steigern.“

Dr. Jef Caers, Professor für Erd- und Planetenwissenschaften in Stanford, wird als Verbindungsmann zu Ideon Technologies fungieren. Durch Mineral-X zielt die Zusammenarbeit darauf ab, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, indem das Volumen und die Geschwindigkeit der Versorgung mit kritischen Mineralien beschleunigt werden. Durch die Entwicklung von Protokollen, die Nachhaltigkeit und die Vertretung der Gemeinschaft in den Vordergrund stellen, stellen sich Stanford und Ideon Technologies eine Zukunft vor, die sich für den Umweltschutz einsetzt.

Die proprietäre Untergrund-Intelligenzplattform von Ideon Technologies integriert modernste Detektorhardware, Bildgebungssysteme, Multiphysik-Fusion und Inversionstechnologien mit künstlicher Intelligenz. Die umfassende Lösung bietet eine beispiellose Sichtbarkeit im Untergrund und generiert hochauflösende 3D-Modelle, die dabei helfen, Mineralvorkommen sicher zu identifizieren und zu überwachen.

Mit seiner bahnbrechenden Myonentomographie-Technologie zeichnet sich Ideon Technologies dadurch aus, dass es die einzige verfügbare geradlinige Methode zur Bildgebung unter der Oberfläche anbietet. Durch die Nutzung der kosmischen Strahlung aus dem Weltraum ermöglicht diese passive und kostenlose Energiequelle die präzise Lokalisierung von Anomalien in Tiefen, die durch andere geophysikalische Methoden nicht unterstützt werden. Die kontinuierliche Datenerfassung der Myonentomographie sorgt im Laufe der Zeit für verbesserte Bildergebnisse und erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Karten dichter Mineralien.

Ideon Technologies wird die Fortschritte bei seinen Ergebnissen auf dem Mineral-X-Symposium vorstellen, das im Juni 2024 an der Stanford University stattfinden soll.

FAQ

Was ist der Zweck der Zusammenarbeit von Ideon Technologies mit der Stanford University?

Ziel der Partnerschaft ist es, die Lieferkette für kritische Mineralien durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, einschließlich Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz, zu revolutionieren, um die Explorationsausrichtung und Ressourcencharakterisierung zu optimieren.

Welchen Nutzen wird diese Zusammenarbeit für die Bergbauindustrie haben?

Durch die Bereitstellung umfassender Daten zu den Eigenschaften von Erzkörpern für Bergbauunternehmen wird die Zusammenarbeit eine fundiertere Entscheidungsfindung ermöglichen, die Lebensdauer der Mine verlängern und die Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette des Bergbaus steigern.

Was ist Myonentomographie und welche Vorteile bietet sie der Mineralienexploration?

Die Myonentomographie ist eine unterirdische Bildgebungstechnologie, die kosmische Strahlung aus dem Weltraum nutzt. Es bietet eine beispiellose Sicht unter Tage und ermöglicht die präzise Ortung von Anomalien und die Erstellung hochauflösender 3D-Dichtekarten. Diese Technologie erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Mineralexploration und reduziert Risiken und Umweltauswirkungen.

Welche Rolle spielt das Mineral-X-Programm von Stanford in der Zusammenarbeit?

Das Mineral-X-Programm der Stanford University ist ein Industriepartnerprogramm, das sich auf technologische Innovationen für eine widerstandsfähige Minerallieferkette und die Erzielung sauberer erneuerbarer Energien konzentriert. Das Fachwissen und die Ressourcen von Stanford werden Ideon Technologies bei der Entwicklung fortschrittlicher geophysikalischer Techniken und Protokolle unterstützen, die sich für Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsvertretung einsetzen.