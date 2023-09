Apple stellt neue iCloud+-Speicherstufen vor: 6 TB und 12 TB

By

Apple überraschte sein Publikum kürzlich mit der Ankündigung von zwei neuen Stufen für sein Cloud-Speicherabonnement iCloud+. Diese neuen Abonnementpläne richten sich in erster Linie an Fotografen und Filmemacher, die ausreichend Speicherplatz für ihre Inhalte benötigen, und werden mit Sicherheit Aufmerksamkeit erregen. Die Enthüllung erntete tosenden Applaus der Menge, was auf eine starke Nachfrage nach mehr Lagerkapazität hindeutet.

Im Rahmen der aktuellen Preisstruktur bietet iCloud+ Abonnenten 50 GB für 0.99 $ pro Monat, 200 GB für 2.99 $ pro Monat und 2 TB für 9.99 $ pro Monat. Mit der Einführung der 6TB- und 12TB-Tarife können Nutzer nun deutlich größere Datenmengen speichern. Während der Durchschnittsverbraucher möglicherweise keinen so großen Speicherplatz benötigt, werden diese Pläne für professionelle Fotografen und Filmemacher, die die neuesten iPhone 15-Modelle mit erweiterten Kamerafunktionen verwenden, äußerst wertvoll sein.

Obwohl Apple die genauen Preise für die neuen Speicherstufen nicht bekannt gegeben hat, können wir auf der Grundlage der bestehenden Tarife eine fundierte Vermutung anstellen. Es ist wahrscheinlich, dass das 6-TB-Abonnement nicht mehr als 30 US-Dollar pro Monat kostet, während die 12-TB-Stufe etwa 60 US-Dollar pro Monat kosten sollte. Im Vergleich dazu liegen die Speicherpläne von Google für 5 TB und 10 TB Daten bei 24.99 US-Dollar bzw. 49.99 US-Dollar pro Monat und weisen ähnliche Preisniveaus auf.

Zusätzlich zur erhöhten Speicherkapazität können iCloud+-Abonnenten weiterhin die bestehenden Datenschutzfunktionen nutzen, darunter „Hide My Email“ und „Private Relay“. Diese Funktionen zielen darauf ab, Benutzerdaten zu schützen und ein sicheres Surferlebnis zu gewährleisten. Da iCloud+ sowohl erweiterten Speicher als auch verbesserten Datenschutz bietet, bietet Apple seinen Benutzern weiterhin einen umfassenden und zuverlässigen Cloud-Speicherdienst.

