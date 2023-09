Die IBM Software Division verlangt von ihren Mitarbeitern, dass sie mindestens drei Tage pro Woche ins Büro zurückkehren

By

Die Softwareabteilung von IBM hat eine Rückkehranweisung erlassen, die die Mitarbeiter dazu verpflichtet, mindestens drei Tage pro Woche im Büro zu sein. Im Gegensatz zu ähnlichen Vorschriften, die von anderen Technologiegiganten wie Amazon, Google, Meta und Zoom umgesetzt werden, gilt die Anforderung von IBM für Mitarbeiter weltweit, nicht nur für diejenigen in den Vereinigten Staaten.

Die Entscheidung wurde durch einen internen Blogbeitrag von Kareem Yusuf, Senior Vice President für Produktmanagement, und Dinesh Nirmal, Senior Vice President für Produkte, mitgeteilt. In dem Blogbeitrag heißt es, dass zunächst Mitarbeiter im Umkreis von 50 Meilen um ein IBM-Büro betroffen sein werden, während diejenigen, die weiter entfernt wohnen, vorerst ausgenommen sind. Es bleibt jedoch unklar, wann auch diese Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkehren müssen.

Der Blogbeitrag betonte die Bedeutung der persönlichen Zusammenarbeit für die Kultur und die Geschäftsziele von IBM. Derzeit arbeitet nur jeder vierte Mitarbeiter von IBM Software an drei Tagen in der Woche im Büro, doch die Abteilung strebt an, diesen Anteil bis Oktober auf drei von vier zu erhöhen.

Die Entscheidung von IBM, eine Rückkehr ins Büro anzuordnen, erfolgte, nachdem CEO Arvind Krishna Pläne angekündigt hatte, KI-Technologie einzusetzen, um rund 8,000 Arbeitsplätze zu ersetzen. Dazu gehören Rollen, die keine Kundeninteraktion beinhalten, sowie Back-Office-Funktionen wie die Personalabteilung. Das Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten fünf Jahren etwa 30 % dieser Rollen zu automatisieren.

Es ist unklar, ob die Nichteinhaltung der neuen Anwesenheitspflichten zu Disziplinarmaßnahmen oder einer Kündigung führen wird, da IBM hierzu keine Klarstellungen abgegeben hat. Das Unternehmen hat auch nicht darauf eingegangen, ob andere Abteilungen innerhalb von IBM ähnliche Vorgaben umsetzen werden.

Insgesamt zeigt die Verpflichtung zur Rückkehr ins Büro durch die Softwareabteilung von IBM eine Verschiebung der Arbeitsvereinbarungen, da Unternehmen versuchen, die persönliche Zusammenarbeit mit den potenziellen Vorteilen der Remote-Arbeit in Einklang zu bringen. Quelle: Bloomberg, The Register.