Dr. Ian Wilmut, Schöpfer von Dolly the Sheep, stirbt im Alter von 79 Jahren

Dr. Ian Wilmut, der britische Wissenschaftler, der das Team leitete, das erstmals erfolgreich ein Säugetier klonte, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Sein Tod folgte auf einen langen Kampf gegen die Parkinson-Krankheit, wie das Roslin Institute, wo er tätig war, bekannt gab hatte viele Jahre gearbeitet.

Im Jahr 1996 schockierten Dr. Wilmut und sein Team die Welt mit der Geburt von Dolly, dem Schaf, einem geklonten Säugetier. Die Gründung von Dolly warf erhebliche ethische Fragen auf und erregte große Aufmerksamkeit in den Medien. Dolly wurde am 5. Juli 1996 heimlich geboren, ihre Existenz wurde jedoch erst im Februar 1997 bekannt gegeben.

Dollys Name wurde von der Sängerin Dolly Parton inspiriert und sie wurde zum Symbol des wissenschaftlichen Fortschritts. Sie starb jedoch 2003 im Alter von 6 Jahren auf tragische Weise an einer Lungeninfektion. Seitdem ist sie im National Museum of Scotland ausgestellt.

Dr. Wilmut widmete seine Karriere den Fortschritten in Biologie und Genetik. Während seines Studiums an der Universität Cambridge konzentrierte er sich auf die Konservierung von Samen und Embryonen durch Gefriertechniken. Später forschte er an der genetischen Veränderung und dem Klonen von Schafen mit dem Ziel, Milch mit Proteinen herzustellen, die zur Behandlung menschlicher Krankheiten und zur Erzeugung von Stammzellen für die regenerative Medizin verwendet werden könnten.

Im Jahr 2005 wechselte Dr. Wilmut an die University of Edinburgh, wo er seine Arbeit bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012 fortsetzte. Als Anerkennung seiner Beiträge zur Wissenschaft wurde er 2008 zum Ritter geschlagen.

Im Jahr 2018 gab Dr. Wilmut öffentlich seine Diagnose der Parkinson-Krankheit bekannt und äußerte seine Absicht, an Forschungsprogrammen zur Erprobung neuer Behandlungsmöglichkeiten für die Erkrankung teilzunehmen. Er hinterlässt seine Frau Sara und drei Kinder aus seiner ersten Ehe, Naomi, Helen und Dean, sowie fünf Enkelkinder.

Quellen: The New York Times