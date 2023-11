SeaWorld Orlando kündigt die kommende Achterbahn „Pinguin Trek“ an

SeaWorld Orlando begeisterte die Teilnehmer der IAAPA Expo am Dienstag mit einem ersten Blick auf das Hauptauto seiner mit Spannung erwarteten Achterbahn Penguin Trek. Der Themenpark präsentierte ein aufregendes, von Schneemobilen inspiriertes Design, das dem Gesamterlebnis eine einzigartige Note verlieh.

Rob McNicholas, Vizepräsident für Betrieb bei SeaWorld Orlando, erklärte, dass die Liebe zum Detail im Führungsfahrzeug außergewöhnlich sei. Vom Ski mit Feder, der lediglich ein ästhetisches Merkmal darstellt, bis hin zur eisblauen Farbe mit hellbraunen, aquamarinen und schwarzen Akzenten wurde jedes Element sorgfältig ausgearbeitet. Die Schiene für die Fahrt wird makellos weiß sein, was das winterliche Thema von Penguin Trek noch verstärkt.

Penguin Trek soll im Frühjahr eröffnet werden und den Besuchern ein spannendes Abenteuer drinnen und draußen bieten. Die Fahrt ist eine Neuinterpretation der ehemaligen SeaWorld-Attraktion „Empire of the Penguin“ und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 43 Meilen pro Stunde, was den Fahrern ein aufregendes Erlebnis bietet. Einer der Höhepunkte des Achterbahnfinales wird die Begegnung mit echten Pinguinen sein, was eine wirklich immersive und unvergessliche Reise ermöglicht.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist das Thema der kommenden Achterbahnfahrt von SeaWorld Orlando?

A: Die Achterbahn Penguin Trek von SeaWorld ist von Schneemobilen inspiriert und entführt die Fahrer in ein winterliches Erlebnis in der Antarktis.

F: Wann wird Penguin Trek für die Öffentlichkeit zugänglich sein?

A: Die Eröffnung des Fahrgeschäfts ist für das Frühjahr geplant.

F: Wie schnell wird die Achterbahn fahren?

A: Penguin Trek erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 43 Meilen pro Stunde.

F: Werden bei der Fahrt lebende Tiere zu sehen sein?

A: Ja, das Finale von Penguin Trek beinhaltet eine fesselnde Begegnung mit echten Pinguinen.

F: Welche Körpergröße ist für die Fahrt erforderlich?

A: Fahrer müssen mindestens 42 Zoll groß sein, um die Achterbahn Penguin Trek genießen zu können.