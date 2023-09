Die Erfahrung einer Frau, die mit einem Delphin in einem Unterwasserhaus lebt

Margaret Howe Lovatt lebte im Rahmen eines von der NASA finanzierten Experiments in den 10er Jahren zehn Wochen lang in einem Unterwasserhaus mit einem Delfin namens Peter. Ziel des Projekts war es, Delfinen beizubringen, menschliche Sprache zu verstehen und möglicherweise nachzuahmen, mit der Hoffnung, zu verstehen, wie Menschen mit außerirdischen Wesen kommunizieren können. Das Experiment fand in einem eigens geschaffenen Komplex namens „The Dolphin House“ statt, in dem Margaret und Peter zusammen lebten.

Während ihrer gemeinsamen Zeit stand Margaret vor einem großen Problem, als Peter anfing, starke sexuelle Triebe gegenüber ihr zu entwickeln. Sie beschrieb, wie er großes Interesse an ihrer Anatomie zeigte und sich an ihrem Knie, Fuß und Hand rieb. Dies brachte Margaret in eine schwierige Lage, da sie herausfinden musste, wie sie mit Peters Wünschen umgehen sollte. Schließlich traf sie widerstrebend die Entscheidung, seine Triebe manuell zu befriedigen.

Margaret bestand darauf, dass dieser Akt ihrerseits nicht sexuell war, sondern eher eine Möglichkeit war, die Bindung zu Peter aufrechtzuerhalten und ständige Unterbrechungen zu vermeiden. Sie glaubte, dass es sie einander näher brachte und es ihr ermöglichte, ihn weiter kennenzulernen. Als jedoch die Finanzierung des Experiments erschöpft war, wurden Margaret und Peter getrennt, was zu Peters scheinbarem „Selbstmord“-Akt führte. Er hörte auf zu atmen, sank auf den Boden seines Aquariums und starb.

Wissenschaftler sind sich uneinig darüber, ob Delfine die geistige Fähigkeit haben, „Selbstmord“ im menschlichen Sinne des Wortes zu begehen. Sie erkennen jedoch an, dass gestresste Tiere selbstzerstörerisches Verhalten zeigen können. Margarets Bericht über ihre Zeit mit Peter wirft Fragen zu den ethischen Implikationen der Durchführung solcher Experimente und den Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden von Tieren auf.

Obwohl dieses Experiment zu seiner Zeit einzigartig und bahnbrechend war, erinnert es uns daran, wie wichtig es ist, das Wohlergehen von Tieren in der wissenschaftlichen Forschung und die möglichen Konsequenzen unseres Handelns zu berücksichtigen.

