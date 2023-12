Hunter entdeckt den einmaligen Dollar

Zusammenfassung: Ein Jäger namens Christopher „CJ“ Alexander hatte während eines Jagdausflugs eine unerwartete Begegnung mit einem riesigen Bock. Der Bock, den er am Nachmittag entdeckte, kam bis auf sieben Meter an ihn heran, bevor Alexander seinen Schuss abfeuerte. Der „Rack of the Buck“ soll der größte sein, der in diesem Jahr gemessen wurde, und beeindruckt erfahrene Punktezähler und Experten. Die endgültige Wertung und Klassifizierung des Geweihs wird jedoch von einem offiziellen Gremium festgelegt, was möglicherweise dazu führen könnte, dass es sich im Bundesstaat Ohio um einen rekordverdächtigen Hirsch handelt.

Eine unerwartete Begegnung mit einem legendären Bock

In der riesigen Welt der Jagd wird es immer seltener, etwas wirklich Außergewöhnliches zu erleben. Mit Kameras bewaffnete oder auf erhöhten Ständen sitzende Jäger sind immer auf der Hut und übertreffen mit ihrer Aufmerksamkeit alles, was sich in der Landschaft bewegt. Doch gelegentlich taucht ein Monster auf und fesselt das menschliche Bewusstsein. Dies war am 9. November bei Christopher „CJ“ Alexander der Fall, als er in der letzten Stunde seines Lebens auf den Bock seines Lebens traf.

Alexander, ein erfahrener Jäger, war seit 5:00 Uhr morgens in seinem Stand. Erst gegen 4:30 Uhr am Nachmittag entdeckte er den Bock zum ersten Mal, etwa 120 Fuß entfernt. Alexander wusste, dass der Bock für einen verantwortungsvollen Schuss mit seiner Armbrust zu weit entfernt war, und wartete geduldig. Der Bock schien von Urinstinkten getrieben zu sein, sein Verlangen nach einem nahegelegenen Reh überwältigte jegliche Vorsicht. Und auf einmal trafen die Wege der beiden Tiere im Umkreis von sieben Metern aufeinander.

Mit jedem Schritt wurde Alexander die Größe und Erhabenheit des Bocks deutlich. Er ahnte noch nicht, dass er dabei auf ein potenziell rekordverdächtiges Reh treffen würde. Erst als ein Jagdkamerad ihn auf die bemerkenswerte Größe des Bocks aufmerksam machte, wurde Alexander die Bedeutung seiner Tötung klar.

Das Geweih des Bocks, gemessen von Buckmasters-Torschütze Ed Waite, wurde als das größte beschrieben, das ihm in diesem Jahr begegnet ist. Mit einem Gewicht von 9.8 Pfund waren das Gestell und die Schädeldecke bemerkenswert schwer. Das von Waite gefeierte Gestell ließ keinen Zweifel an der außergewöhnlichen Natur des Bocks aufkommen.

Jetzt beginnt der Prozess der Wertung und Bestimmung des Erbes des Alexanderbocks. Der berühmte Torschütze Mike Rex glaubt, dass die Größe und die Eigenschaften des Bocks dazu führen werden, dass er den aktuellen Ohio-Rekord übertrifft. Das endgültige Urteil liegt jedoch bei einem offiziellen Gremium, das die Symmetrie und Klassifizierung der Geweihe beurteilt. Wenn der Bock als typisch eingestuft wird, könnte er den Ohio-Rekord brechen, während eine nicht typische Einstufung ihm dennoch einen bemerkenswerten Platz in der Jagdgeschichte des Bundesstaates einbringen würde.

Mit Beginn der obligatorischen 60-tägigen Trocknungszeit warten Jäger und Liebhaber sehnsüchtig auf die offizielle Wertung und Klassifizierung. Unabhängig vom Ergebnis lässt sich die Wirkung und das Erbe, das dieses einmalige Geld hinterlässt, nicht leugnen.

