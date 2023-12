Verdächtiger wegen Geldautomatenüberfalls festgenommen, einer bleibt auf freiem Fuß

Die Raubüberfalleinheit der Gwinnett County Police Department hat bei der Untersuchung einer Reihe von Geldautomatenüberfällen erhebliche Fortschritte gemacht und einen Verdächtigen identifiziert und festgenommen. Sie fahnden jedoch weiterhin aktiv nach dem zweiten Tatverdächtigen. Diese Raubüberfälle, die an verschiedenen Geldautomaten in mehreren Landkreisen stattfanden, führten schätzungsweise zum Diebstahl von Hunderttausenden Dollar.

Die Ermittlungen wurden am 9. September eingeleitet, als Beamte des West Precinct auf einen Raubüberfall in einer Bank am Jimmy Carter Boulevard im gemeindefreien Norcross reagierten. Das Opfer, ein Geldautomatentechniker, wurde von zwei Personen aufgehalten, während er Reparaturen am Automaten durchführte. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich am 13. und 22. September, was die Ermittler zu der Vermutung veranlasste, dass eine einzige Gruppe für alle Verbrechen verantwortlich sei.

Die Strafverfolgungsbehörden nutzten Flock-Kameras und Social-Media-Daten, um Beweise gegen die Verdächtigen zu sammeln. Infolgedessen wurde der 30-jährige Danzil Earl aus Atlanta am 27. November festgenommen und muss sich nun mit einem Raubüberfall befassen, nachdem er in das Gefängnis von Gwinnett County eingewiesen wurde. Der 31-jährige Ronnie Lewis, der ursprünglich aus Texas stammt, ist jedoch weiterhin auf freiem Fuß und hat einen aktiven Haftbefehl wegen Raubüberfalls.

Die Gwinnett County Police Department bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach Ronnie Lewis. Jeder, der Informationen zu dem Fall oder Kenntnis von Lewis‘ Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 770.513.5300 an die GCPD-Ermittler zu wenden. Anonyme Tipps können Crime Stoppers auch unter 404.577.TIPS (8477) oder über die Website www.stopcrimeATL.com gegeben werden. Insbesondere haben Tippgeber von Crime Stoppers möglicherweise Anspruch auf eine Geldprämie, wenn ihre Informationen in diesem Fall zu einer Festnahme und Anklage führen. Die Behörden betonen die Bedeutung der Zusammenarbeit der Gemeinschaft, um den verbleibenden Verdächtigen im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Gericht zu bringen.