Neues VR-Peripheriegerät von HTC bietet beispiellose Tracking-Fähigkeiten

HTC hat den Vive Ultimate Tracker vorgestellt, ein bahnbrechendes Virtual-Reality-Peripheriegerät (VR), das Inside-Out-Tracking-Funktionen bietet. Der Vive Ultimate Tracker kostet 199 US-Dollar und ermöglicht es Benutzern, Körperteile zu verfolgen und an einem beliebigen Objekt ihrer Wahl zu befestigen. Dieses innovative Gerät macht externe Basisstationen überflüssig und optimiert das VR-Erlebnis.

HTC ist so konzipiert, dass es bei der Markteinführung mit eigenständigen HTC-Headsets kompatibel ist, und plant, die Unterstützung für SteamVR in Zukunft auszuweiten. Mit einem kleinen kabellosen USB-Dongle zum Preis von 39 US-Dollar lässt sich der Vive Ultimate Tracker nahtlos mit Headsets wie dem Vive XR Elite und dem Vive Focus 3 verbinden. Diese revolutionäre Funktion eröffnet Möglichkeiten für Spiele, Sporttraining, Bewegungserfassung und den industriellen Einsatz.

Um Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten, ist jeder 94-Gramm-Tracker mit Weitwinkelkameras ausgestattet, die Bewegungen erkennen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden können die Tracker problemlos über USB-C aufgeladen werden. Bis zu fünf Vive Ultimate Tracker können mit einem einzigen Vive XR Elite-Headset gekoppelt werden, wobei HTC Wert auf ein Drei-Tracker-Setup für optimale Leistung legt.

Während sich HTC derzeit auf seine eigenen Headsets konzentriert, arbeitet das Unternehmen aktiv an der Integration der Unterstützung für SteamVR. Mit diesem zukünftigen Update können Benutzer die Tracker mit anderen Headsets verwenden, indem sie den drahtlosen Dongle an ihren PC anschließen. Darüber hinaus plant HTC, in naher Zukunft All-in-One-Headsets von Drittanbietern zu unterstützen.

Der Vive Ultimate Tracker ist als eigenständiges Zubehör für 199 US-Dollar erhältlich. Für begrenzte Zeit bietet HTC außerdem ein Dreierpaket zum Preis von 599 US-Dollar an, das die Tracker, einen drahtlosen Dongle, einen Dance Dash-Downloadschlüssel und einen Satz Riemen zum Befestigen der Tracker an Taille und Füßen enthält. Darüber hinaus können bestehende Vive XR Elite-Besitzer beim Kauf des Pakets einen Rabatt von 100 US-Dollar erhalten. Mit seiner Spitzentechnologie und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wird der Vive Ultimate Tracker das VR-Erlebnis revolutionieren.

FAQ

1. Was ist der Vive Ultimate Tracker?

Der Vive Ultimate Tracker ist ein von HTC entwickeltes Virtual-Reality-Peripheriegerät (VR). Es bietet Inside-Out-Tracking-Funktionen, mit denen Benutzer Körperteile verfolgen oder an Objekten befestigen können.

2. Wie funktioniert der Vive Ultimate Tracker?

Ausgestattet mit Weitwinkelkameras nutzt der Vive Ultimate Tracker Bewegungserkennung, um eine präzise Verfolgung zu ermöglichen. Die Verbindung zu HTC-Headsets erfolgt über einen kabellosen USB-Dongle.

3. Welche Headsets sind mit dem Vive Ultimate Tracker kompatibel?

Der Vive Ultimate Tracker ist zunächst mit eigenständigen HTC-Headsets kompatibel. HTC plant jedoch, die Unterstützung in Zukunft auf SteamVR und All-in-One-Headsets von Drittanbietern auszuweiten.

4. Welche Einsatzmöglichkeiten bietet der Vive Ultimate Tracker?

Der Vive Ultimate Tracker bietet ein breites Anwendungsspektrum, darunter Spiele, Sporttraining, Bewegungserfassung und den industriellen Einsatz. Es verbessert den Realismus und das Eintauchen in XR-Sitzungen.

5. Gibt es Bundle-Angebote für den Vive Ultimate Tracker?

Für begrenzte Zeit bietet HTC ein Dreierpaket an, das die Tracker, einen drahtlosen Dongle, einen Dance Dash-Downloadschlüssel und einen Satz Armbänder enthält. Bestehende Vive XR Elite-Besitzer können beim Kauf des Pakets von einem Rabatt von 100 US-Dollar profitieren.