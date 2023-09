Der HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: Der Traum-Laptop eines jeden Kreativen

Der HP Spectre x360 (14-ef0046na) ist das neueste Modell der Spectre x360-Reihe und wurde speziell für Kreative entwickelt. Dieser Laptop kostet 1,399 US-Dollar und verfügt über einen Intel i7-Chip und ein 13.5-Zoll-OLED-Display, das sowohl lebendig als auch berührungsempfindlich ist. Das Gerät kann in den Tablet-Modus umgeschaltet werden und ist somit ideal für Künstler, Grafikdesigner und alle, die einen vielseitigen Laptop wünschen.

Eines der herausragenden Merkmale des Spectre x360 ist sein schlankes und stilvolles Design. Mit sauber abgerundeten Kanten und eleganten Goldakzenten ist dieser Laptop sowohl ein modisches Statement als auch eine Arbeitsmaschine. Es wird sogar mit einem Attaché-Etui aus Kunstleder geliefert, was seinen Gesamteindruck noch verstärkt. Der einzige Nachteil ist sein Gewicht; Mit über drei Pfund ist es etwas schwerer und kann etwas umständlich zu transportieren sein.

Das Display des Spectre x360 ist außergewöhnlich, mit einem 13.5-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 3,000 x 2,000. Die Farben sind kräftig, lebendig und leuchtend und die Pixelschärfe ist bemerkenswert. In Bezug auf die Farbabdeckung bietet es eine Farbraumabdeckung von 100 % und eine Volumenabdeckung von 170 %, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Kreativprofis macht. Auch die Tastatur kann sich sehen lassen, mit schwarzen Chiclet-Tasten, die unterleuchtet sind und ein angenehmes Tastgefühl bieten. Das Trackpad ist geräumig und komfortabel zu bedienen.

In puncto Leistung enttäuscht das Spectre x360 nicht. Es ist mit einem Intel Core i7 1255U-Chip, 16 GB RAM und 2 TB PCIe-SSD-Speicher ausgestattet. In unseren Tests schnitt es sowohl bei Single-Core- als auch bei Multi-Core-Workloads hervorragend ab. Auch die Akkulaufzeit ist ordentlich und beträgt in unserem Dauervideotest knapp 9 Stunden. Das Schnellladen könnte jedoch verbessert werden, da es in 30 Minuten nur etwa 30 % der Ladung erreicht.

Das Spectre x360 bietet einige bemerkenswerte Funktionen, darunter den mitgelieferten Stift und die HP Concepts-Software. Der Stift ist leicht und reaktionsschnell, perfekt zum Notieren und Zeichnen. Die HP Concepts-Software ist intuitiv und einfach zu bedienen und verfügt über eine große Auswahl an kreativen Tools und Optionen. Was die Konnektivität angeht, verfügt der Laptop über Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E und Windows 11 Home. Es fehlen jedoch HDMI-Anschlüsse, was für einige Benutzer ein Nachteil sein könnte.

Insgesamt ist das HP Spectre x360 (14-ef0046na) eine ausgezeichnete Wahl für Kreative, die Wert auf ein lebendiges Display, starke Leistung und Vielseitigkeit legen. Auch wenn es einen hohen Preis hat, lässt es sich gut mit anderen High-End-Laptops wie dem Dell XPS und dem MacBook vergleichen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Laptop der Spitzenklasse sind, mit dem Sie Ihre kreativen Projekte problemlos bewältigen können, ist das Spectre x360 eine Überlegung wert.

