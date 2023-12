Lohnt sich die Investition in faltbare Laptops?

By

Klappbare Laptops erfreuen sich in der Technikwelt immer größerer Beliebtheit, aber lohnt sich die Investition wirklich? Nachdem ich vier Wochen lang den ersten faltbaren Laptop von HP verwendet habe, habe ich meine Zweifel. Zwar gibt es Potenzial für kreative Ideen, die auf die Art und Weise zugeschnitten sind, wie Menschen ihre Computer nutzen, doch die Kompromisse bei faltbaren PCs lohnen sich möglicherweise nicht.

Der faltbare Laptop von HP bietet einen 17-Zoll-Bildschirm in einem 12-Zoll-Gehäuse, was beeindruckend klingt. Es gibt jedoch einige spürbare Nachteile. Allein der Preis reicht aus, um Verbraucher zum Nachdenken zu bewegen: Das HP Spectre Folding 17 kostet unglaubliche 5,000 US-Dollar. Das ist deutlich mehr als bei anderen faltbaren Laptops auf dem Markt. Das Zenbook 17 Fold OLED von Asus kostete erstmals 3,500 US-Dollar und das ThinkPad X1 Fold von Lenovo 2,500 US-Dollar.

Der hohe Preis kann potenzielle Käufer abschrecken, insbesondere wenn günstigere Optionen im traditionellen Clamshell- oder 2-in-1-Laptop-Design verfügbar sind. Es stellt sich die Frage: „Warum einen faltbaren Laptop einem bewährten Formfaktor vorziehen?“

Es ist klar, dass faltbare Laptops noch in den Kinderschuhen stecken und der Markt versucht, Fuß zu fassen. Laptop-Hersteller drängen auf die Einführung faltbarer OLED-Bildschirme, doch die Verbraucher stellen das Wertversprechen in Frage. Obwohl die Funktionen von Windows 11 Multi-Screen-Setups unterstützen, ist es ungewiss, ob dies ausreicht, um den hohen Preis zu rechtfertigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept faltbarer Laptops zwar faszinierend ist, es jedoch möglicherweise noch zu früh ist, in diese Geräte zu investieren. Die Kompromisse in Bezug auf Preis und Praktikabilität machen es schwierig, die Wahl eines faltbaren Laptops gegenüber einer traditionelleren Option zu rechtfertigen. Nur die Zeit wird zeigen, ob diese Geräte ihren Platz auf dem Markt finden, aber vorerst ist es am besten, sie mit Vorsicht anzugehen.