Strangles: Ein hoher Preis

Im Herzen von Puslinch, Ontario, liegt Laughton Training and Sales, eine lebhafte Reit-, Reit- und Turnieranlage im Besitz von Tessa Laughton. Tessa und ihr engagiertes Team hatten gerade einen erfolgreichen Sommer hinter sich, in dem sie Kunden unterrichteten und Fahrer zu lokalen Wettbewerben begleiteten. Ihre Welt brach jedoch zusammen, als eine kleine Beule auftauchte, was zu der schockierenden Diagnose „Erdrosselung“ führte.

Strangles ist eine hoch ansteckende Atemwegserkrankung, die Pferde und andere Equiden befällt. Sie wird durch das Bakterium Streptococcus equi verursacht und äußert sich durch Symptome wie Fieber, Nasenausfluss und vergrößerte Lymphknoten unter dem Kiefer. Dies führt oft zu Schwierigkeiten beim Schlucken und Atmen, da die infizierten Knoten in die Kehlkopftaschen einbrechen und über die Nasengänge abfließen können.

Obwohl Würgewürmer hauptsächlich durch engen Kontakt mit infizierten Pferden übertragen werden, können die Bakterien auf verschiedenen Oberflächen bis zu einem Monat überleben. Es kann auf Eimern, Halftern, Zäunen und sogar auf Menschen mitgenommen werden, was seine schnelle Verbreitung erleichtert. Um dem entgegenzuwirken, müssen strenge Biosicherheitsprotokolle umgesetzt werden, einschließlich Oberflächensterilisation sowie Tierisolierung und -tests.

Tessa Laughton beschloss mutig, offen über ihr Leid zu sprechen und weigerte sich, die Situation zu verbergen. Sie glaubt, dass es für die Pferdegemeinschaft von entscheidender Bedeutung ist, die Schwere von Würgegriffen zu verstehen und die Stallbesitzer zu ermutigen, sich nicht zu schämen. Tessa hat den Hashtag #StopTheStigma ins Leben gerufen, um Unterstützung zu sammeln und das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen.

Da Laughton Training and Sales streng gesperrt war, wurde die Farm je nach potenzieller Exposition und Symptomen in verschiedene Zonen unterteilt. Es wurden strenge Reinigungsprotokolle durchgeführt, wobei jede Zone mit Schildern markiert und eine sorgfältige Desinfektion mit Virkon durchgeführt wurde. Das Team, bestehend aus Freiwilligen und Internatsschülern, half bei der gründlichen Reinigung der Ställe und der Entsorgung potenziell kontaminierter Gegenstände.

Tests wurden zu einem entscheidenden Aspekt im Kampf gegen Strangles. Es wurden regelmäßig Nasenspülungen und PCR-Tests durchgeführt, deren positive Ergebnisse dazu führten, dass die Pferde für mindestens 21 Tage in der roten Zone untergebracht wurden. Der Prozess war finanziell mühsam, da jedes Pferd allein für die Tests zwischen 500 und 600 US-Dollar pro Woche kostete. Im Laufe von drei Monaten stiegen die Tierarztrechnungen auf über 25,000 US-Dollar.

Der Kampf gegen Strangles ging weiter, wobei von Oktober bis November mehrere Testrunden durchgeführt wurden. Tessa und ihr Team machten weiter und waren entschlossen, die Gesundheit jedes einzelnen Pferdes auf der Farm zu schützen.

Es ist sowohl emotional als auch finanziell ein harter Kampf, Würgegefühle zu überwinden. Tessas unerschütterlicher Einsatz für Transparenz, Sensibilisierung und Umsetzung strenger Biosicherheitsmaßnahmen ist jedoch ein Beispiel für alle Pferdeliebhaber. Durch Einigkeit, Unterstützung und ein unerschütterliches Engagement für die Beseitigung des Stigmas im Zusammenhang mit Würgen können wir unsere geliebten Pferde schützen und ihr langfristiges Wohlergehen sicherstellen.

FAQ:

1. Was ist Strangles?

Strangles ist eine hoch ansteckende Atemwegserkrankung, die Pferde und andere Equiden befällt. Es wird durch das Bakterium Streptococcus equi verursacht.

2. Wie erfolgt die Übertragung von Strangles?

Strangles wird hauptsächlich durch engen Kontakt mit infizierten Pferden übertragen. Allerdings können die Bakterien bis zu einem Monat auf Oberflächen überleben, sodass eine Übertragung durch kontaminierte Gegenstände und sogar auf Menschen möglich ist.

3. Was sind die Symptome von Würgegefühlen?

Zu den Symptomen eines Würgegriffs gehören Fieber, Nasenausfluss und vergrößerte Lymphknoten unter dem Kiefer. Infizierte Knoten können in die Kehltaschen einbrechen und zu Schluck- und Atembeschwerden führen.

4. Wie können Strangulationen verhindert werden?

Strangulationen können durch die Umsetzung aggressiver Biosicherheitsprotokolle, einschließlich Oberflächensterilisation, Isolierung und Tierversuche, verhindert werden.

5. Wie hoch sind die Kosten für den Umgang mit Würgegriffen?

Der Umgang mit Würgegriffen kann finanziell belastend sein, da sich die Kosten für Tests, Behandlungen und Tierarztkosten auf Tausende von Dollar belaufen. Die genauen Kosten können je nach Anzahl der Pferde und Dauer des Ausbruchs variieren.