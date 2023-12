Die Game Awards 2023: Wir feiern herausragende Leistungen in der Gaming-Branche

Die Game Awards 2023, eine jährliche Veranstaltung, die herausragende Leistungen in der Gaming-Branche würdigt, finden am Donnerstag statt. Diese mit Spannung erwartete Show wird live aus dem Peacock Theatre in LA gestreamt und kann kostenlos online auf mehr als zwei Dutzend Plattformen angeschaut werden.

Die 10. Ausgabe der Game Awards verspricht einen Abend voller Spannung und Unterhaltung. Neben der Bekanntgabe der Gewinner in 31 verschiedenen Kategorien bietet die Veranstaltung exklusive Premierenankündigungen, fesselnde Trailer-Drops, mitreißende Live-Musikdarbietungen und Auftritte renommierter Prominenter.

Zu den diesjährigen Moderatoren gehören große Namen wie Timothée Chalamet, bekannt für seine Rollen in „Wonka“ und „Dune“, Anthony Mackie aus Peacocks „Twisted Metal“ und Christopher Judge, der Schauspieler hinter „God of War“ und seiner kommenden Fortsetzung als DJ und Produzent Zedd. Und vergessen wir nicht den beliebten Muppet-Charakter Gonzo.

Die Game Awards 2023 haben eine überwältigende Resonanz erhalten, mit Nominierungen aus verschiedenen Genres und Plattformen. Diese Nominierungen, die 112 verschiedene Spiele, Einzelpersonen, Teams und Veranstaltungen umfassen, wurden von einer globalen Jury ausgewählt, die sich aus Vertretern von über 100 Medienpublikationen und Influencer-Outlets zusammensetzt.

Um die begehrte Auszeichnung „Spiel des Jahres“ konkurrieren in diesem Jahr sechs außergewöhnliche Titel. „Alan Wake 2“, entwickelt von Remedy Entertainment, „Baldur's Gate 3“ von Larian Studios, „Marvel's Spider-Man 2“ von Insomniac Games, „Resident Evil 4“ von Capcom, „Super Mario Bros. Wonder“ von Nintendo und „ „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ebenfalls von Nintendo. Der Schöpfer und Moderator der Game Awards, Geoff Keighley, äußerte sich begeistert über die starke Aufstellung und betonte, dass es sich bei allen Nominierten um etablierte Franchise-Unternehmen handele, die einen erheblichen Einfluss auf die Spielebranche gehabt hätten.

Für diejenigen, die sehnsüchtig darauf warten, die Game Awards einzuschalten, können Sie den Livestream auf beliebten Plattformen wie YouTube, Twitch, Facebook, TikTok und X verfolgen. Für einen einfachen Zugriff werden Links zu den Game Awards-Livestreams für diese Plattformen bereitgestellt das Ereignis.

Die Game Awards 2023 werden Ihnen von den ausführenden Produzenten Geoff Keighley und Kimmie Kim präsentiert. LeRoy Bennett fungiert als Creative Director, während Richard Preuss die Rolle des Regisseurs übernimmt.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Game Awards 2023: Wir feiern herausragende Leistungen in der Gaming-Branche