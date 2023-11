Der spektakuläre Leoniden-Meteorschauer: Ein himmlisches Phänomen, das man Ende November miterleben kann

Die späten Nächte von Freitag bis Montag bieten einen faszinierenden Anblick, wenn der alljährliche Leoniden-Meteorschauer den Nachthimmel ziert. Während der Meteorschauer am 3. November begann und bis zum 2. Dezember andauern wird, wird die höchste Beobachtungszeit vom 17. bis 18. November sein.

In diesem Jahr haben Himmelsbegeisterte die seltene Gelegenheit, die Leoniden in ihrer ganzen Pracht zu erleben. Der Meteoritenschauer passt perfekt zu einer minimalen Menge Mondlicht, die eine optimale Sicht gewährleistet. Da der Mond während der Spitzenzeit nur zu 23 Prozent voll ist, können die Zuschauer laut Deborah Byrd von EarthSky mit einem beeindruckenden Schauspiel von 10 bis 15 Meteoren pro Stunde rechnen.

Der Leoniden-Meteorschauer stammt aus dem Trümmerfeld, das der Komet 55P/Tempel-Tuttle hinterlassen hat. Dieser Komet ist etwa so groß wie Manhattan und hat einen Durchmesser von 2.24 Meilen. Er umkreist die Sonne alle 33 Jahre. Auf seiner Reise wirft der Komet Staub und Gestein ab und hinterlässt eine Spur aus himmlischen Überresten. Wenn die Erde dieses Trümmerfeld während ihrer eigenen Umlaufbahn kreuzt, gelangen die Partikel in die Atmosphäre und verglühen, wodurch faszinierende Streifen am Himmel entstehen, die gemeinhin als „Sternschnuppen“ bezeichnet werden.

Während der diesjährige Meteoritenschauer voraussichtlich ein typisches Ereignis sein wird, verwandeln sich die Leoniden in regelmäßigen Abständen in einen spektakulären „Meteoritensturm“. Diese Stürme treten auf, wenn mindestens 1,000 Meteore pro Stunde in die Atmosphäre eindringen. Der unvergesslichste Leoniden-Meteoritensturm ereignete sich 1966. Die NASA stellte fest, dass die leuchtenden Lichtstreifen wie Regen durch den Himmel zu fallen schienen. Der jüngste Meteorsturm ereignete sich im Jahr 2002 und die nächste erhöhte Aktivität wird für etwa 2035 vorhergesagt. Der nächste wirklich heftige Leonid-Sturm wird jedoch laut der American Meteor Society möglicherweise erst im Jahr 2099 stattfinden.

Ein charakteristisches Merkmal des Leoniden-Meteorschauers ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich die Meteore fortbewegen. Leoniden erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 160,000 Meilen pro Stunde und fliegen doppelt so schnell wie Meteore in anderen Schauern. Dieses Phänomen lässt sich auf die im Vergleich zu anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems rückwärts gerichtete Umlaufbahn des Kometen Tempel-Tuttle zurückführen. Das Trümmerfeld bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung wie die Erde, was zu einem Frontalzusammenstoß mit der Atmosphäre unseres Planeten führt. Darüber hinaus können die Meteore aufgrund des Vorhandenseins bestimmter Elemente, darunter Eisen, Magnesium und Kalzium, farbenfrohe Darstellungen zeigen.

Um den Leonidenschauer am besten beobachten zu können, empfehlen Astronomen, in der Nacht des 17. November lange wach zu bleiben oder am 18. November vor Sonnenaufgang aufzustehen. Auch die frühen Morgenstunden des 17. November bieten möglicherweise günstige Bedingungen für Sichtungen. Für eine optimale Sicht ist es ratsam, sich von Gebieten mit Lichtverschmutzung fernzuhalten, beispielsweise von Nationalparks, Staatsparks oder Nationalforsten. Geben Sie Ihren Augen außerdem 20 bis 30 Minuten Zeit, sich vollständig an die Dunkelheit zu gewöhnen, ohne auf helle Lichter oder Bildschirme zu schauen. Wenn Sie Licht benötigen, empfiehlt sich eine rote Taschenlampe oder Stirnlampe, da diese Ihre Nachtsicht nicht beeinträchtigt.

Obwohl die Leoniden ihren Ursprung in der Nähe des Sternbildes Löwe haben, müssen sich die Betrachter nicht ausschließlich auf diesen Bereich des Himmels konzentrieren. Sternschnuppen können von jedem Punkt des Nachthimmels aus gesehen werden. Wenn Sie nach Osten blicken, erhöhen sich die Chancen, einen Blick darauf zu erhaschen. Es ist jedoch wichtig, den Blick in Bewegung zu halten, um die Schönheit des Meteoritenschauers voll und ganz zu erleben.

Genießen Sie dieses beeindruckende Naturphänomen, das uns an die Weite und das Wunder des Universums erinnert.

