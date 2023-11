Entdecken Sie Songs ganz einfach mit der neuen „Hum-to-Search“-Funktion von YouTube

By

YouTube, die beliebte Videomusik-Streaming-Plattform von Google, hat eine bahnbrechende Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Lieder durch Summen, Singen oder Pfeifen zu finden. Dieses innovative Tool soll die Songerkennung revolutionieren und es einfacher denn je machen, ein Lied zu finden, selbst wenn Sie den Titel oder Text nicht kennen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden zur Suche nach Songs ist die „Hum-to-Search“-Funktion von YouTube benutzerfreundlich und für jedermann zugänglich. Die Funktion ist derzeit nur in der mobilen App verfügbar und wird in der Webversion nicht unterstützt.

Hier ist eine einfache Anleitung, die Ihnen hilft, Songs mit der Kraft Ihrer Stimme zu entdecken:

1. Starten Sie die YouTube-App auf Ihrem Mobilgerät.

2. Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3. Suchen Sie nach dem Mikrofonsymbol neben der Suchleiste und tippen Sie darauf, um die Brumm-zu-Suche-Funktion zu aktivieren. Möglicherweise müssen Sie YouTube Zugriff auf Ihr Mikrofon gewähren.

4. Sobald das Mikrofon aktiv ist, summen, singen oder pfeifen Sie die Melodie des Liedes, das Sie identifizieren möchten. YouTube analysiert die Audioeingabe, um nach einer Übereinstimmung zu suchen.

5. YouTube zeigt eine Liste mit Ergebnissen an, die am besten zu Ihrem Song passen. Wenn das richtige Lied aufgeführt ist, tippen Sie einfach darauf, um auf den vollständigen Titel zuzugreifen. Wenn die Ergebnisse nicht korrekt sind, können Sie versuchen, die Melodie erneut zu summen, indem Sie auf das Mikrofonsymbol tippen.

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der „Bum-to-Search“-Funktion je nach Standort und Gerät variieren kann. Derzeit wird der Rollout schrittweise für Android-Nutzer umgesetzt, konkrete Informationen zur Verfügbarkeit für iOS-Nutzer in naher Zukunft liegen noch nicht vor.

Mit der neuen „Hum-to-Search“-Funktion von YouTube ist keine separate Musikerkennungs-App erforderlich. Jetzt können Sie mit nur wenigen Summen, Singen oder Pfeifen mühelos die eingängige Melodie finden, die in Ihrem Kopf gespielt hat.

Häufigste Fragen

1. Wie funktioniert die „Hum-to-Search“-Funktion von YouTube?

Die „Hum-to-Search“-Funktion von YouTube analysiert die Audioeingaben von Nutzern, die eine Melodie summen, singen oder pfeifen, und sucht dann nach Liedern, die der Eingabe am ehesten entsprechen.

2. Kann ich die „Hum-to-Search“-Funktion in der YouTube-Webversion verwenden?

Nein, derzeit ist die „Hum-to-Search“-Funktion nur in der mobilen YouTube-App verfügbar.

3. Wird die „Hum-to-Search“-Funktion für iOS-Benutzer zugänglich sein?

Derzeit gibt es keine konkreten Informationen darüber, wann die „Hum-to-Search“-Funktion für iOS-Benutzer verfügbar sein wird. Der Rollout scheint sich vorerst vor allem an Android-Nutzer zu richten.