Entdecken Sie die Geheimnisse: So erhalten und fertigen Sie die Wunderwaffe „Ray Gun“ im MW3-Zombies-Modus

Wollten Sie schon immer einmal die mächtige und ikonische Ray Gun Wonder Weapon in Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies einsetzen? Nun, die Ray Gun-Schaltpläne sind der Schlüssel zur Verwirklichung Ihrer Träume. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Schritte zum Erhalt der seltenen Ray Gun-Baupläne und zur Herstellung der Ray Gun Wonder Weapon.

So erhalten Sie die Ray Gun-Schaltpläne

Um die Ray Gun-Baupläne in die Hände zu bekommen, müssen Sie sich in die tückische rote Zone der Karte begeben. Schließe Verträge innerhalb dieser Zone ab und du wirst mit einem wertvollen Riss belohnt. In diesem Riss besteht die seltene Chance, die zum Herstellen benötigten Ray Gun-Baupläne zu erhalten.

Denken Sie daran, dass die Belohnungen aus dem Rift zufällig sind, sodass Sie möglicherweise mehrere Verträge abschließen müssen, bevor Sie finden, was Sie brauchen. Bleiben Sie beharrlich, und schon bald gehören die Ray Gun-Schaltpläne Ihnen.

So stellen Sie die Ray Gun Wonder-Waffe her

Sobald Sie die Ray Gun-Baupläne erhalten haben, ist es an der Zeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Ray Gun-Wunderwaffe herzustellen. Gehen Sie im Hauptmenü zum Abschnitt „Baupläne herstellen“ und navigieren Sie zum Abschnitt „Wunderwaffen“.

Hier ist der aufregende Teil: Sie können die Ray Gun jetzt alle 48 Stunden herstellen. Der beste Teil? Für den Herstellungsprozess sind keine zusätzlichen Gegenstände erforderlich. Solange Sie keine Abklingzeit haben, können Sie die Ray Gun jederzeit erstellen.

Basteln abgeschlossen? Gut gemacht! Fügen Sie die Ray Gun zu Ihrem Rucksack hinzu, bevor Sie sich in ein Spiel stürzen. Sobald Sie das Spiel starten, ist Ihre treue Ray Gun sofort einsatzbereit. Drücken Sie einfach die Equip-Taste und erleben Sie die Kraft aus erster Hand.

Nachdem Sie nun über das Wissen und die Werkzeuge verfügen, können Sie mit Ihrer neu gefertigten Ray Gun Wonder Weapon die Horden von Zombies besiegen!

Häufigste Fragen

F: Kann ich die Ray Gun-Baupläne in anderen Zonen erhalten?

A: Nein, die Ray Gun-Baupläne sind nur in der roten Zone der Karte erhältlich.

F: Wie lange dauert es, einen Vertrag in der Roten Zone abzuschließen?

A: Die Zeit, die zum Abschluss eines Vertrags benötigt wird, kann je nach den spezifischen Vertragszielen variieren.

F: Gibt es noch andere Wunderwaffen, die in MW3 Zombies hergestellt werden können?

A: Ja, es gibt andere Wunderwaffen, die hergestellt werden können. Seien Sie gespannt auf unseren Leitfaden zum Erhalt der Wunderwaffle-Schaltpläne!