So erhalten Sie Dragon Cheer und Evolve Hydrapple in Pokemon Indigo Disk

In der Welt von Pokemon Indigo Disk mag die Entwicklung Ihres Dipplins zu Hydrapple wie eine entmutigende Aufgabe erscheinen, aber keine Angst! Wir haben für Sie alle Schritte erklärt, die Sie unternehmen müssen, um das Dragon Cheer TM zu erhalten und dabei zuzusehen, wie sich Ihr Dipplin in die majestätische Hydrapple verwandelt.

Um Dragon Cheer TM zu erhalten, eine exklusive Aktion für den Indigo Disk DLC, müssen Sie zunächst die Blueberry Academy durchlaufen. Beginnen Sie damit, Lacey im Küstenbiom zu treffen und den Tutorial-Kurs abzuschließen. Sobald Sie fertig sind, wird Carmine Sie über Ihr vertrauenswürdiges Rotom-Telefon kontaktieren und um ein Treffen bitten.

Nach dieser entscheidenden Zwischensequenz haben Sie die Möglichkeit, der Blueberry League beizutreten, dem prestigeträchtigen Elite-Four-Club der Akademie. Nachdem Ihre Anmeldung besiegelt ist, können Sie nun die Elite Four-Mitglieder in beliebiger Reihenfolge herausfordern. Gehen Sie auf der Karte nach Norden in Richtung Winterbiom, wo Sie auf Drayton treffen, den nächsten Herausforderer in der Reihe.

Um Dragon Cheer TM freizuschalten, müssen Sie Ihren Wert in Draytons Elite-Prüfung unter Beweis stellen. Bei dieser Prüfung werden Ihre Fähigkeiten auf die Probe gestellt, indem Sie gegen drei Trainer antreten, von denen jeder mit bestimmten Pokémon bewaffnet ist, die im Terrarium der Blueberry Academy gefangen wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, wenn Sie auf Ihrer Reise nicht aktiv Pokémon gefangen haben.

Bereiten Sie sich auf die folgenden Trainer und ihre jeweiligen Pokémon-Typen und -Schwächen vor:

– Craig (Schüler ganz links): Rampardos (Felstyp), Bastiodon (Fels-/Stahltyp)

– Winterstudent (Schüler in der Mitte): Alolan Sandslash (Typ Eis/Stahl), Dewgong (Typ Wasser/Eis)

– Ray (Schüler ganz rechts): Magnezone (Stahl/Elektro-Typ), Zebstrika (Elektro-Typ)

Das Besiegen dieser Trainer und das Überwinden ihrer sorgfältig ausgewählten Pokémon ist der Schlüssel zum Erhalt des Dragon Cheer TM. Sobald Sie es in Ihrem Besitz haben, ist der nächste Schritt einfach. Öffnen Sie Ihr Menü, finden Sie Ihren vertrauenswürdigen Dipplin und bringen Sie ihm den Dragon Cheer-Move bei. Von dort aus müssen Sie Ihren Dipplin nur noch auf ein höheres Level bringen, und er entwickelt sich automatisch zum mächtigen Hydrapple.

Begeben Sie sich auf diese Reise der Evolution und erleben Sie die Verwandlung Ihres Dipplin in die beeindruckende Hydrapple. Denken Sie daran, dass der DLC „Pokemon Scarlet and Violet Indigo Disk“ derzeit für Nintendo Switch verfügbar ist und Sie in eine Welt voller Abenteuer und Evolution eintauchen lässt.