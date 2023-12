Vermittlung gesunder digitaler Gewohnheiten an junge Menschen während der Ferienzeit

By

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche neue technische Geräte geschenkt bekommen und viel Zeit damit verbringen können. Als Eltern und Betreuer ist es wichtig, in dieser Zeit ein gesundes digitales Verhalten zu fördern. Anstatt sich ausschließlich auf die Überwachung der Bildschirmzeit zu konzentrieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, zu überdenken, was Bildschirmzeit bedeutet und wie Familien positive digitale Gewohnheiten praktizieren können.

Laut Matthew Johnson, Bildungsdirektor der kanadischen Non-Profit-Organisation MediaSmarts, können Familien kreative und wirklich lehrreiche Aktivitäten fördern und persönliche soziale Interaktionen fördern. Es ist wichtig, die Gerätenutzung als eine Wahl und nicht als eine Sucht darzustellen. Diese Denkweise ermöglicht es jungen Menschen, je nach Alter die richtige Einstellung und Erfahrung mit Technologie zu haben.

YouTube, eine beliebte Plattform für junge Menschen, weiß, wie wichtig es ist, auf unterschiedliche Entwicklungsstadien einzugehen. Lauren Glaubach, Global Head of Kids & Family bei YouTube, erklärt, dass sie einzigartige digitale Erlebnisse bieten, um verschiedene Altersgruppen zu verwalten. YouTube Kids und YouTube Supervised Experiences bieten eine Reihe von Kindersicherungen, die es Familien ermöglichen, geeignete Inhaltseinstellungen und Schutzmaßnahmen für das digitale Wohlbefinden festzulegen.

Wenn es um eine gesunde Mediennutzung während der Feiertage geht, empfiehlt MediaSmarts, gemeinsam Haushaltsregeln zu erstellen und offene Gespräche mit Kindern über ihr Online-Leben zu führen. Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit Haushaltsregeln zur Internetnutzung weniger dazu neigen, sich online riskant zu verhalten. Es ist von entscheidender Bedeutung, eine sichere und angenehme Umgebung zu schaffen, in der sich Kinder wohl fühlen, wenn sie über ihre Online-Erlebnisse sprechen.

Medieninhalte können Kinder beeinflussen, insbesondere wenn es um ihre Identität und ihr Körperbild geht. Es ist wichtig, dass Eltern wissen, was ihre Kinder konsumieren, und Gespräche über diese Themen führen. Auch YouTube unternimmt Schritte, um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, indem es wiederholte Empfehlungen zu bestimmten Themen einschränkt, die sich negativ auf das Selbstbild von Teenagern auswirken könnten.

Darüber hinaus hat YouTube Krisenressourcen-Panels und ganzseitige Erlebnisse implementiert, um die Zuschauer zum Anhalten und Erkunden von Hilfethemen zu ermutigen. Durch die Zusammenarbeit mit Experten stellt YouTube Ressourcen und Anregungen bereit, um Zuschauer in schwierigen Momenten zu unterstützen.

Eltern und Betreuer spielen eine wichtige Rolle dabei, jungen Menschen während der Ferienzeit und darüber hinaus gesunde digitale Gewohnheiten beizubringen. Durch das Setzen von Grenzen, kontinuierliche Gespräche und die Nutzung der von Plattformen wie YouTube bereitgestellten Tools können Familien sicherstellen, dass Medien eine positive und gesunde Rolle im Leben ihrer Kinder spielen.