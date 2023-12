So erhalten Sie Porygon, Porygon2 und Porygon-Z in Pokemon Scarlet und Violet

Im neuesten Pokemon Scarlet und Violet Indigo Disk DLC sind Trainer gespannt darauf, das legendäre Pokémon Porygon und seine weiterentwickelten Formen Porygon2 und Porygon-Z in die Hände zu bekommen. Während Porygon im Polarbiom zu finden ist, erfordert der Erhalt seiner weiterentwickelten Formen zusätzlichen Aufwand.

Um Porygon zu treffen und zu fangen, müssen sich Trainer auf den Weg zum Polarbiom machen, das sich nordöstlich ihres Ausgangspunkts befindet. Porygon kommt häufig in freier Wildbahn vor, meist auf eisigen Feldern. Seine Fangquote ist relativ hoch, sodass Sie ihn leichter zu Ihrer Sammlung hinzufügen können.

Allerdings ist die Gewinnung von Porygon2 und Porygon-Z nicht so einfach. Diese entwickelten Formen können in freier Wildbahn nicht gefunden werden; Sie können nur durch die Weiterentwicklung von Porygon erhalten werden. Um Porygon zu Porygon2 weiterzuentwickeln, müssen Trainer einen Upgrade-Gegenstand besorgen und Porygon ihn halten lassen. Der Upgrade-Gegenstand kann in freier Wildbahn in der Nähe des Polarbioms gefunden oder im Blueberry Academy School Store für 250 Blueberry Points (BP) gekauft werden. Sobald Porygon den Upgrade-Gegenstand besitzt, kann er mit einem anderen Spieler getauscht werden, wodurch die Entwicklung zu Porygon2 ausgelöst wird.

Um Porygon2 zu Porygon-Z weiterzuentwickeln, benötigen Trainer eine Dubious Disc anstelle eines Upgrade-Gegenstands. Die Dubious Disc kann auch in den Biomes gefunden oder im Blueberry Academy School Store gekauft werden. Sobald Porygon2 die Dubious Disc in der Hand hält, kann sie getauscht werden, um die endgültige Entwicklung zu Porygon-Z auszulösen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Trainer nach der Weiterentwicklung von Porygon, sei es zu Porygon2 oder Porygon-Z, es zurückgeben sollten, um sicherzustellen, dass sie ihr neu entwickeltes Pokémon behalten.

Während der Erhalt der weiterentwickelten Formen von Porygon einige Anstrengungen erfordert, werden Trainer feststellen, dass Porygon2 und Porygon-Z leistungsstarke Ergänzungen für ihre Teams sind, sodass sich die Reise lohnt. Machen Sie sich also bereit, das Polarbiom zu erkunden und Ihr Porygon in Pokémon Scharlachrot und Violett zu seiner ultimativen Form zu entwickeln!