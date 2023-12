Netflix veröffentlicht Grand Theft Auto Trilogy für mobile Plattformen

Netflix hat kürzlich mit der Veröffentlichung der beliebten Grand Theft Auto-Trilogie für iOS- und Android-Plattformen für großes Aufsehen in der Gaming-Welt gesorgt. Die Trilogie umfasst die beliebten Spiele GTA III, Vice City und San Andreas, die jetzt alle für Netflix-Abonnenten kostenlos zugänglich sind. Allerdings kann es eine Herausforderung sein, diese Spiele in der mobilen App zu finden, da sie ohne erkennbare Reihenfolge in einer einzigen Reihe vergraben sind.

Damit Nutzer die von Netflix angebotenen Spiele leichter finden, kann sowohl bei Google Play als auch im App Store ein einfacher Trick angewendet werden. Wenn Sie die Netflix-App suchen und unten die Option „Mehr von diesem Entwickler“ oder „Mehr von Netflix“ auswählen, wird ein Raster mit allen von Netflix veröffentlichten Spielen angezeigt. Dieses Raster enthält beliebte Titel wie Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Der Spielekatalog von Netflix soll im Jahr 2024 um weitere spannende Titel erweitert werden.

Für diejenigen, die sich speziell für die Grand Theft Auto-Trilogie interessieren, werden für jedes Spiel direkte App-Store-Links bereitgestellt: GTA III, Vice City und San Andreas sind alle auf iOS- und Android-Plattformen verfügbar. Erwähnenswert ist, dass diese mobilen Ports der Trilogie nicht exklusiv für Netflix erhältlich sind, da sie auch separat in beiden App Stores erworben werden können.

Mit der Veröffentlichung der Grand Theft Auto-Trilogie auf mobilen Plattformen setzt Netflix weiterhin Akzente in der Spielebranche. Ob es darum geht, den Heißhunger der GTA-Fans zu stillen oder die Vorfreude auf das mit Spannung erwartete GTA VI zu lindern, diese Spiele bieten stundenlange, fesselnde Unterhaltung. Tauchen Sie also ein in die Welt der Kriminalität, Action und Abenteuer, ganz bequem auf Ihrem Mobilgerät.