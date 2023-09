So schließen Sie die Questreihe zum Erbe der Nachtelfen in World of Warcraft ab

Die Questreihe „Erbe der Nachtelfen“ in World of Warcraft bietet Spielern die Möglichkeit, sich ein besonderes Rüstungsset zu verdienen. Allerdings hat insbesondere eine Quest, „Schritt in die Schatten“, bei den Spielern für Verwirrung und Frustration gesorgt. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie diese Quest erfolgreich abschließen und mit der Questreihe „Nachtelfenerbe“ fortfahren können.

In „Schritt in die Schatten“ müssen die Spieler sechs Teufelsflammen-Kohlenbecken löschen und „entdecken, was in den Tiefen der Schattenfestung lauert“. Das Hauptziel dieser Quest besteht darin, Maiev Shadowsong durch Shadow Hold zu eskortieren. Es ist wichtig zu beachten, dass Maiev sehr langsam geht und die Spieler während der gesamten Quest an ihrer Seite bleiben müssen.

Während der Eskorte müssen die Spieler innerhalb der blauen Kuppel bleiben, die Maiev umgibt. Das Verlassen der Kuppel führt dazu, dass Maiev den Spieler ausschimpft und einige Momente innehält, bis er zurückkommt. Wenn Spieler die Kuppel für längere Zeit verlassen, müssen sie die Quest abbrechen und von vorne beginnen.

Während Spieler mit Maiev die Schattenfestung durchqueren, müssen sie auch die grünen Teufelsflammen-Kohlenbecken löschen, auf die sie unterwegs hinweist. Sobald sechs Kohlenbecken gelöscht wurden und die Spieler den Grund der Schattenfestung erreichen, erhalten sie eine Gutschrift für den Abschluss der Quest.

Es ist wichtig zu beachten, dass Spieler den Ork-Hexenmeister namens Kultist Nethus, der sich am Fuße der Schattenfestung befindet, nicht töten können, bevor sie Maiev den ganzen Weg nach unten eskortieren. Spieler müssen an Maievs Seite bleiben, bis sie Kultist Nethus erreichen.

Wenn Spieler versehentlich Kultist Nethus besiegen, bevor sie die Eskorte abgeschlossen haben, müssen sie die Quest abbrechen und von vorne beginnen. Sobald „Stepping into the Shadows“ jedoch erfolgreich abgeschlossen ist, besteht der Rest der Questkette hauptsächlich aus Zwischensequenzen und einfachen Zielen.

Das Abschließen der Questreihe „Nachtelfen-Erbe“ kann eine Herausforderung sein, aber mit diesem Leitfaden können Spieler durch „Schritt in die Schatten“ navigieren und ihre Reise fortsetzen, um die Rüstung des Nachtelfen-Erbes zu erhalten.

