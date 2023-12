Schalte neue Pokémon und Entwicklungen im Indigo-Disc-DLC von Pokémon Scarlet und Violet frei

Entdecken Sie aufregende neue Kreaturen im neuesten Pokémon Scarlet and Violet DLC, Indigo Disk. Einer dieser Neuzugänge ist Magby, ein liebenswertes Feuer-Pokémon der zweiten Generation. Allerdings ist es möglicherweise nicht so einfach, Magby und seine Entwicklungen zu finden, wie es scheint. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, denn dieser Leitfaden enthält alle Informationen, die Sie benötigen.

Wo man Magby im The Indigo Disk DLC findet

Magby kann an zwei Orten in der weitläufigen offenen Terrarium-Welt des The Indigo Disk DLC angetroffen werden. Der erste Ort, an dem man Ausschau halten sollte, sind die gelben Grasfelder des Savannah Biome. Der zweite Bereich ist das Küstenbiom, wo Sie Magby besser finden können, wenn Sie die von Fackeln erleuchteten Labyrinthhöhlen statt der offenen Savanne erkunden.

Wenn es Ihnen gelingt, einen Magby zu finden, können Sie ihn in seine beiden Folgeformen entwickeln: Magmar und Magmortar. Während die Weiterentwicklung von Magby zu Magmar relativ einfach ist, erfordert die Weiterentwicklung zu Magmortar die Erfüllung spezifischer Anforderungen in The Indigo Disk. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Wie man Magby zu Magmar und Magmortar entwickelt und einen Magmarizer erhält

Bevor wir uns mit den Details befassen, werfen wir einen Blick auf Magbys Statistiken:

Typ: Feuer

HP: 45

Angriff: 75

Verteidigung: 37

Sp.Angriff: 70

Sp.Verteidigung: 55

Geschwindigkeit: 83

Insgesamt wurden 365

Als Pokémon vom Typ Feuer ist Magby stark gegen die Typen Gras, Käfer, Eis und Stahl. Es ist jedoch schwach gegen Boden, Fels und Wasser und seine Angriffe werden von Drachentypen abgewehrt. Magby entwickelt sich zu Magmar, sobald es Level 30 erreicht. Hier sind Magmars Statistiken:

Typ: Feuer

Fähigkeit: Flammenkörper – 30 % Chance, den Gegner zu verbrennen, wenn er mit einer physischen Bewegung angegriffen wird

HP: 65

Angriff: 95

Verteidigung: 57

Sp.Angriff: 100

Sp.Verteidigung: 85

Geschwindigkeit: 93

Insgesamt wurden 495

Um Magmar zu Magmortar weiterzuentwickeln, müssen Sie es tauschen, während es im Indigo Disk DLC einen Magmarizer enthält. Der Magmarizer kann für 250 BP im Schulladen der Blueberry Academy erworben werden. BP steht für Blueberry Points, die Sie durch das Abschließen von BBQ- oder Blueberry-Quests – verschiedenen Herausforderungen unterschiedlicher Größenordnung – verdienen können. Nach dem Handel entwickelt sich Magmar zu Magmortar mit den folgenden Werten:

Typ: Feuer

Fähigkeit: Flammenkörper – 30 % Chance, den Gegner zu verbrennen, wenn er mit einer physischen Bewegung angegriffen wird

HP: 75

Angriff: 95

Verteidigung: 67

Sp.Angriff: 125

Sp.Verteidigung: 95

Geschwindigkeit: 83

Insgesamt wurden 540

Wenn die Magmarizer-Anforderung erfüllt ist, können Sie Ihren Magmar sofort nach seiner Entwicklung zu Magmortar weiterentwickeln, vorausgesetzt, Sie haben einen Freund, mit dem Sie handeln können. Der Indigo-Disc-DLC für Pokémon Scarlet und Violet ist exklusiv auf der Nintendo Switch als Teil des Erweiterungspasses „The Hidden Treasure of Area Zero“ erhältlich. Vergessen Sie nicht, den vollständigen Pokédex zu erkunden, um alle unglaublichen Kreaturen in diesem DLC zu entdecken.