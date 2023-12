Wie man in Lego Fortnite ein Spinnrad herstellt

Zusammenfassung:

Erfahren Sie, wie Sie in Lego Fortnite ein Spinnrad herstellen, um den begehrten Trailblazer Tai-Skin und andere wertvolle Kosmetika zu erhalten. Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Bau des Spinnrads und zur Beschaffung der erforderlichen Materialien.

Um in Lego Fortnite ein Spinnrad zu bauen, benötigen Sie Folgendes:

– 8 Holzbretter

– 5 Holzstäbe

– 5 Holz

– 5 Wolfsklauen

Um das Rezept für das Spinnrad freizuschalten, ist es wichtig, andere wichtige Gegenstände wie die Handwerksbank und die Holzmühle zu bauen. Wenn die Option zum Bau des Spinnrads nicht angezeigt wird, sollten Sie darüber nachdenken, einen NPC in Ihr Dorf einzuladen oder vorher Gegenstände wie die Spitzhacke oder die Axt herzustellen.

Stellen Sie beim Bau eines Spinnrads für die Skin-Quest „Trailblazer Tai“ sicher, dass Sie sich in einer Überlebenswelt und nicht in einer Sandbox-Welt befinden. Denken Sie außerdem daran, gegnerischen Spawns den einfachen Erwerb von Wolfsklauen zu ermöglichen.

Holz kann in Grasflächen gefunden und durch das Fällen von Bäumen mit einer Axt gewonnen werden. Um Holz in Bretter und Holzstäbe umzuwandeln, verwenden Sie die Holzmühle. Für den Bau der Holzmühle sind 8 Holz und 15 Granit erforderlich. Platzieren Sie nach dem Bau Holz in der Holzmühle und sammeln Sie die umgewandelten Ressourcen ein, indem Sie die Schaltfläche „Alle entfernen“ gedrückt halten.

Um Wolfsklauen zu erhalten, muss man Wölfen in einer Überlebenswelt begegnen. Wir empfehlen, in den Audioeinstellungen die Option „Soundeffekte visualisieren“ zu aktivieren, um Wölfe in der Nähe zu erkennen. Stelle ein Kurzschwert her, um sie effektiv zu eliminieren. Wenn Sie keine Wölfe entdecken können, suchen Sie nach anderen Tieren, da diese häufig zusammen anzutreffen sind.

Wenn Sie in einer Welt beginnen, die überwiegend mit Wasser bedeckt ist, ist es ratsam, aufzuhören und eine andere Welt zu erschaffen, bis Sie im Graslandbiom spawnen. Dies gewährleistet eine reichliche Ressourcenversorgung.

Genießen Sie den Rest Ihres Lego Fortnite-Abenteuers und viel Spaß beim Basteln!

