Liebe auf dem Spielfeld: Wie der Sport Hannah Tyrell und Sorcha Turnbull zusammenbrachte

Sport war schon immer ein wichtiger Teil von Hannah Tyrells Leben, von ihrem Engagement für den Damenfußball in Dublin bis zu ihrem Engagement in der irischen Rugby-Union-Mannschaft. Sie wusste nicht, dass ein einfacher Positionswechsel auf dem Spielfeld ihr Leben für immer verändern würde.

Im Jahr 2013 gab Hannah ihr Debüt für das Dubliner Team und in dieser Zeit kreuzten sich ihre Wege mit Sorcha Turnbull. Auf ihrer Suche nach einem Positionswechsel musste sie einen Ersatztorhüter finden, und da kam Sorcha ins Spiel. Aus dieser unerwarteten Begegnung entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, wie sie Hannah noch nie zuvor erlebt hatte.

Ihre Liebesgeschichte blühte nur langsam auf, und es dauerte ein paar Jahre, bis gegenseitige Gefühle an die Oberfläche kamen. Aber als sie anfingen, sich zu verabreden, wurde ihre Verbindung stärker und seitdem sind sie zusammen. Als sie über ihre Beziehung nachdenkt, erkennt Hannah ihre Unterschiede an und gibt zu, dass sie manchmal wegen ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lebensauffassungen aneinander geraten.

Im August 2021 schlossen Hannah und Sorcha im Kreise ihrer Lieben in einer herzlichen Zeremonie im Dean Hotel in Dublin den Bund fürs Leben. Die Freude wurde für einen Moment durch die Anforderungen von Hannahs sportlicher Karriere unterbrochen, als sie nur drei Tage nach ihrer Hochzeit ihr Können im All-Ireland-Halbfinale der Frauen unter Beweis stellte. Für Hannah wurde in dieser Woche jedoch ein Traum wahr, denn Dublin ging als Siegerin hervor und sie wurde zur Spielerin des Spiels gekürt.

Ihre Reise als Paar nahm eine weitere schöne Wendung, als Hannah und Sorcha im Jahr 2023 ihr kleines Mädchen Aoife auf der Welt begrüßten. Als frischgebackene Eltern vertiefte sich ihre Liebe zueinander und Hannah brillierte weiterhin auf dem Feld. Sie feierte stolz den Sieg ihres Teams im All-Ireland-Finale, wiegte Aoife in ihren Armen und eroberte die Herzen der Nation.

Mit Blick auf die Zukunft haben Hannah und Sorcha ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, ihre Familie weiter zu vergrößern. Sie stellen sich in der Zukunft ein weiteres Kind vor, bei dem Hannah die Rolle der Trägerin des Babys übernimmt. Ihre Liebesgeschichte ist ein Beweis für die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen und lebenslange Bindungen zu schaffen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie haben sich Hannah und Sorcha kennengelernt?

Hannah Tyrell und Sorcha Turnbull lernten sich kennen, als Hannah nach einem Torwart-Ersatz für ihre Position im Dubliner Team suchte. Sorcha meldete sich freiwillig und von da an blühte ihre Freundschaft auf.

2. Wann haben Hannah und Sorcha geheiratet?

Sie haben im August 2021 im Dean Hotel in Dublin geheiratet. Ihre Hochzeit war aufgrund von Sperrbeschränkungen verschoben worden.

3. Wie hat Hannah ihre Hochzeit und ihre sportlichen Verpflichtungen unter einen Hut gebracht?

Nur drei Tage nach ihrer Hochzeit nahm Hannah am All-Ireland-Halbfinale der Frauen für Dublin teil. Trotz ihres vollen Terminkalenders brillierte sie auf dem Spielfeld und wurde sogar zur Spielerin des Spiels gekürt.

4. Wann wurden Hannah und Sorcha Eltern?

Hannah und Sorcha begrüßten ihr kleines Mädchen Aoife im Jahr 2023 in ihrem Leben, sieben Wochen vor dem All-Ireland-Finale zwischen Dublin und Kerry.

5. Was sind ihre Pläne für die Zukunft?

Hannah und Sorcha hoffen, ihre Familie weiter zu vergrößern und haben ihren Wunsch geäußert, in Zukunft ein weiteres Kind zu bekommen. Sie stellen sich vor, dass Hannah das nächste Mal das Baby trägt.