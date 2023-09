Der Astrophysiker Brian May hilft bei der Kartierung des Asteroiden Bennu für die OSIRIS-REx-Mission der NASA

Der Astrophysiker Brian May, vor allem als Leadgitarrist der legendären Rockband Queen bekannt, hat maßgeblich zur OSIRIS-REx-Mission der NASA beigetragen. May, die einen Doktortitel in Astrophysik besitzt, war an der Kartierung des Asteroiden Bennu beteiligt, von dem die Mission eine Probe entnehmen soll.

Mays Zusammenarbeit mit der NASA begann im Jahr 2015, als er an der New Horizons-Mission arbeitete, bei der ein Raumschiff an Pluto vorbeifliegen sollte. Er schuf das erste hochwertige Stereobild von Pluto und stellte damit nicht nur sein Talent als Rockmusiker, sondern auch als Astrophysiker unter Beweis.

Für die OSIRIS-REx-Mission arbeitete May mit der Wissenschaftlerin Claudia Manzoni zusammen, um realistische 3D-Bilder von Weltraummissionen zu erstellen. Mithilfe dieser Bilder half May dabei, Bennu zu kartieren und eine sichere Landezone für die Sonde zu finden, die die Asteroidenprobe sammeln sollte. Sein Fachwissen und sein innovativer Ansatz beeindruckten Missionsleiter Dante Lauretta, der Mays Stereoanlagen als „großartiges Werkzeug“ beschrieb, das bei der Suche nach einem geeigneten Landeplatz geholfen habe.

Mays Engagement für Wissenschaft und Weltraumforschung zeigt sich in seiner Beteiligung an NASA-Projekten. Seine Leidenschaft für die Astronomie veranlasste ihn, ein Doktorat in Astrophysik anzustreben, und er leistet weiterhin seinen Beitrag auf diesem Gebiet und leistet gleichzeitig als Songwriter für Queen nachhaltige Beiträge zur Welt der Musik.

Die Landung der OSIRIS-REx-Probenkapsel in der Wüste von Utah am 24. September wird einen bedeutenden Meilenstein in der Mission der NASA darstellen, eine Asteroidenprobe zurück zur Erde zu bringen. Brian Mays Beiträge zur Mission unterstreichen die einzigartige Schnittstelle von Musik und Wissenschaft und stellen die Talente und vielfältigen Interessen einzelner Menschen bei ihren Aktivitäten über ihre primären Fachgebiete hinaus zur Schau.

