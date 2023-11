Wie viel kostet Shingrix bei Walmart?

Wenn Sie sich gegen Gürtelrose impfen lassen möchten, ist Shingrix einer der wirksamsten und empfohlenen Impfstoffe. Vor der Impfung ist es jedoch wichtig, die Kosten zu berücksichtigen. Walmart, eine der größten Einzelhandelsketten in den Vereinigten Staaten, bietet Shingrix in seinen Apotheken an. Schauen wir uns genauer an, wie viel Shingrix bei Walmart kostet und einige häufig gestellte Fragen zum Impfstoff.

Shingrix-Kosten bei Walmart:

Zum [aktuellen Datum] betragen die Kosten für Shingrix bei Walmart etwa 155 US-Dollar pro Dosis. Für den Impfstoff sind zwei Dosen erforderlich, sodass die Gesamtkosten für den gesamten Impfzyklus etwa 310 US-Dollar betragen würden. Bitte beachten Sie, dass diese Preise je nach Standort und laufenden Sonderaktionen oder Rabatten leicht variieren können.

Häufig gestellte Fragen:

1. Was ist Shingrix?

Shingrix ist ein Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose, einem schmerzhaften Ausschlag, der durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird. Es wird Personen ab 50 Jahren dringend empfohlen, da bei ihnen ein höheres Risiko besteht, an Gürtelrose zu erkranken.

2. Ist Shingrix versichert?

Die meisten Versicherungspläne übernehmen die Kosten für Shingrix, es ist jedoch immer ratsam, sich bei Ihrem Versicherer zu erkundigen, um Einzelheiten zur Deckung zu erfahren. Medicare Teil D deckt auch Shingrix ab.

3. Gibt es Zulassungskriterien für den Erhalt des Shingrix-Impfstoffs?

Shingrix wird Personen ab 50 Jahren empfohlen, unabhängig davon, ob sie in der Vergangenheit eine Gürtelrose hatten oder den älteren Gürtelrose-Impfstoff Zostavax erhalten haben.

4. Ist Shingrix rezeptfrei erhältlich?

Nein, Shingrix ist nicht ohne Rezept erhältlich. Sie müssen einen Arzt konsultieren, der Ihre Eignung beurteilen und ein Rezept für den Impfstoff ausstellen kann.

5. Gibt es Nebenwirkungen von Shingrix?

Wie jeder Impfstoff kann Shingrix Nebenwirkungen haben. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle sowie Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Fieber. Diese Nebenwirkungen sind im Allgemeinen mild und vorübergehend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shingrix eine sehr empfehlenswerte Option ist, wenn Sie über eine Impfung gegen Gürtelrose nachdenken. Bei Walmart betragen die Kosten für Shingrix etwa 155 US-Dollar pro Dosis, was einer Gesamtimpfung von etwa 310 US-Dollar entspricht. Denken Sie daran, Ihren Arzt zu konsultieren, um festzustellen, ob Shingrix für Sie geeignet ist, und um etwaige Bedenken oder Fragen zu klären.