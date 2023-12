Wie viel kostet der Besuch der Science World Vancouver?

By

Titel: Enthüllung der Kosten für die Erkundung der Wissenschaftswelt Vancouver: Ein umfassender Leitfaden

Einführung:

Science World Vancouver liegt im Herzen von British Columbia und ist ein faszinierendes Wissenschaftszentrum, das eine Reihe interaktiver Ausstellungen, immersiver Shows und Bildungsprogramme bietet. Als ikonisches Wahrzeichen lockt es Neugierige jeden Alters dazu, in die Wunder der Wissenschaft einzutauchen. Wenn Sie über einen Besuch in Science World nachdenken, fragen Sie sich vielleicht, wie hoch die Kosten dafür sind. In diesem Artikel gehen wir auf die verschiedenen Preisoptionen ein, beleuchten mögliche Rabatte und geben wertvolle Einblicke, die Ihnen bei der Planung Ihres Besuchs helfen.

Die Preisstruktur verstehen:

Science World Vancouver bietet eine flexible Preisstruktur, um unterschiedlichen Vorlieben und Budgets gerecht zu werden. Die Eintrittspreise sind in drei Hauptgruppen kategorisiert: Allgemeiner Eintritt, Spielausstellung und OMNIMAX®-Filme.

1. Allgemeiner Einlass:

Der allgemeine Eintritt gewährt Zugang zu allen Dauerausstellungen, Live-Wissenschaftsvorführungen und interaktiven Ausstellungen in Science World. Besucher können eine breite Palette wissenschaftlicher Konzepte erkunden, an praktischen Aktivitäten teilnehmen und die Wunder der Natur entdecken. Die aktuellen allgemeinen Eintrittspreise sind wie folgt:

– Erwachsene (19–64 Jahre): 27.15 $

– Senioren (65+ Jahre): 24.25 $

– Studenten (mit gültigem Ausweis): 24.25 $

– Jugendliche (13–18 Jahre): 24.25 $

– Kinder (3–12 Jahre): 18.15 $

– Kleinkinder (0–2 Jahre): Kostenlos

2. Feature-Ausstellung:

Neben dem allgemeinen Eintritt finden in Science World häufig auch spannende Sonderausstellungen statt, die tiefer in bestimmte wissenschaftliche Themen eintauchen. Diese temporären Ausstellungen bieten ein noch intensiveres Erlebnis und erfordern möglicherweise eine zusätzliche Gebühr. Die Preise für Sonderausstellungen variieren je nach Art und Umfang der Ausstellung. Es wird empfohlen, auf der offiziellen Website von Science World nach den aktuellsten Informationen zu aktuellen und kommenden Sonderausstellungen zu suchen.

3. OMNIMAX®-Folien:

Das OMNIMAX® Theater von Science World präsentiert beeindruckende Filme auf einer riesigen Kuppelleinwand und bietet so ein wirklich beeindruckendes Kinoerlebnis. Die OMNIMAX®-Filme sind nicht im allgemeinen Eintritt enthalten und erfordern ein separates Ticket. Die aktuellen Preise für OMNIMAX®-Folien sind wie folgt:

– Erwachsene (19–64 Jahre): 12.00 $

– Senioren (65+ Jahre): 11.00 $

– Studenten (mit gültigem Ausweis): 11.00 $

– Jugendliche (13–18 Jahre): 11.00 $

– Kinder (3–12 Jahre): 10.00 $

– Kleinkinder (0–2 Jahre): Kostenlos

Häufig gestellte Fragen:

F1: Gibt es Ermäßigungen für Science World Vancouver?

A1: Ja, Science World bietet verschiedene Rabatte, um das Erlebnis zugänglicher zu machen. Dazu gehören Ermäßigungen für BC-Lehrer, Gruppen, Familien und Jahresmitgliedschaften. Es wird empfohlen, die offizielle Website von Science World zu besuchen, um detaillierte Informationen zu aktuellen Rabatten und Teilnahmekriterien zu erhalten.

F2: Kann ich Tickets im Voraus kaufen?

A2: Ja, Science World bietet Besuchern die Möglichkeit, Tickets im Voraus über ihre Website zu kaufen. Dies kann Ihnen helfen, Ihr bevorzugtes Zeitfenster zu sichern und mögliche Warteschlangen zu vermeiden.

F3: Fallen Parkgebühren an?

A3: Ja, Science World verfügt über einen gebührenpflichtigen Parkplatz für Besucher. Die aktuelle Parkgebühr beträgt 7.00 USD pro Tag. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verfügbarkeit von Parkplätzen variieren kann, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten.

F4: Fallen innerhalb von Science World zusätzliche Kosten an?

A4: Während die meisten Ausstellungen und Aktivitäten im allgemeinen Eintrittspreis enthalten sind, sind für einige Erlebnisse, wie zum Beispiel der Tinkering Space, möglicherweise zusätzliche Materialien erforderlich, die vor Ort erworben werden können.

Fazit:

Die Erkundung der Science World Vancouver bietet ein aufregendes und lehrreiches Erlebnis für Menschen jeden Alters. Wenn Sie die Preisstruktur und mögliche Rabatte verstehen, können Sie Ihren Besuch entsprechend planen und Ihre Zeit in diesem bemerkenswerten Wissenschaftszentrum optimal nutzen. Denken Sie daran, auf der offiziellen Science World-Website nach den genauesten und aktuellsten Informationen zu Eintrittspreisen, Sonderausstellungen und OMNIMAX®-Filmen zu suchen. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise und lassen Sie Science World Vancouver Ihre Leidenschaft für die Wissenschaft entfachen!