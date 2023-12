By

Zusammenfassung:

Während die Furry-Fangemeinde weiter wächst und an Sichtbarkeit gewinnt, sind viele Menschen neugierig auf die Anzahl der Furries weltweit. Während es schwierig ist, eine genaue Zahl zu ermitteln, liefern verschiedene Schätzungen und Umfragen Aufschluss über die Größe der Pelzgemeinschaft. Ziel dieses Artikels ist es, die Anzahl der Furries auf der Welt im Jahr 2023 zu untersuchen, Licht auf die Methoden zu werfen, die zur Schätzung ihrer Population verwendet werden, und häufig gestellte Fragen rund um diese einzigartige Subkultur zu beantworten.

Wie viele Furries gibt es 2023 auf der Welt?

Die genaue Zahl der Furries weltweit zu schätzen, ist aufgrund der dezentralen Natur der Gemeinschaft und der fehlenden offiziellen Registrierung oder Mitgliedschaft eine komplexe Aufgabe. Es wurden jedoch mehrere Studien und Umfragen durchgeführt, um die Größe der Furry-Fangemeinde einzuschätzen.

Eine bemerkenswerte Studie des International Anthropomorphic Research Project (IARP) aus dem Jahr 2011 schätzte, dass es weltweit etwa 1.4 Millionen Pelztiere gibt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Daten inzwischen veraltet sind und sich die Zahl im Laufe der Jahre möglicherweise erheblich geändert hat.

Eine weitere im Rahmen der Furry Poll im Jahr 2019 durchgeführte Umfrage ergab, dass sich von den 9,322 Befragten 76 % als Furries identifizierten. Wenn man diesen Prozentsatz auf die Weltbevölkerung hochrechnet, könnte man eine grobe Schätzung von etwa 5 Millionen Pelztieren weltweit erhalten. Allerdings ist diese Schätzung mit Vorsicht zu genießen, da die Umfragestichprobe möglicherweise nicht vollständig repräsentativ für die gesamte Pelztiergemeinschaft ist.

Es ist erwähnenswert, dass die Furry-Fangemeinde in den letzten Jahren erheblich an Popularität und Akzeptanz gewonnen hat, was zu einem Anstieg ihrer Zahl geführt hat. Der Aufstieg von Social-Media-Plattformen und Kongressen, die sich den Furries widmen, hat zum Wachstum und zur Sichtbarkeit der Community beigetragen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist ein Pelz?

A: Furries sind Individuen, die sich für anthropomorphe Tiercharaktere interessieren. Sie kreieren und/oder porträtieren häufig ihre eigenen Tierpersönlichkeiten, sogenannte Fursonas, durch Kunstwerke, Kostüme (Fursuits), Rollenspiele und andere Formen des kreativen Ausdrucks.

F: Wie schätzen Forscher die Anzahl der Pelztiere ein?

A: Forscher verlassen sich häufig auf Umfragen und selbst gemeldete Daten, um die Anzahl der Furries zu schätzen. Diese Umfragen werden online und auf Furry-Conventions verteilt und ermöglichen es den Teilnehmern, freiwillig Informationen über ihr Engagement in der Furry-Fangemeinde bereitzustellen.

F: Sind Furries eine eigene Subkultur?

A: Ja, Furries gelten aufgrund ihres gemeinsamen Interesses an anthropomorphen Tieren und ihres Engagements in verschiedenen Formen des kreativen Ausdrucks als eigenständige Subkultur. Sie bilden oft online und offline Communities und organisieren Kongresse, Treffen und andere Veranstaltungen, um mit anderen Furries in Kontakt zu treten.

F: Ist es ein sexueller Fetisch, ein Pelz zu sein?

A: Während manche Furries Elemente ihrer Identität in ihre persönlichen Beziehungen oder erwachsenenbezogene Kunstwerke einbauen, ist es nicht unbedingt ein sexueller Fetisch, ein Furry zu sein. Die Furry-Fangemeinde umfasst ein breites Spektrum an Interessen, darunter Kunst, Geschichtenerzählen, Kostüme und Geselligkeit, wobei Einzelpersonen aus verschiedenen Gründen daran teilnehmen.

F: Gibt es offizielle Pelzorganisationen oder -register?

A: Nein, es gibt keine offiziellen Pelzorganisationen oder -register. Das Furry-Fandom ist eine dezentralisierte Gemeinschaft ohne zentrales Leitungsgremium. Es gibt jedoch zahlreiche Online-Plattformen, Foren und Social-Media-Gruppen, auf denen sich Furries vernetzen und ihre Interessen teilen können.

