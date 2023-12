Kommende Wettermuster in Zentralflorida

Bei einer anhaltenden Nordwestbrise dürfte das Wetter in Zentralflorida eine kühle Wendung nehmen. Als Folge eines sich verschärfenden Tiefdrucksystems vor der Küste Carolinas wird am Mittwoch eine Kaltfront über die Region fegen. Es werden starke Nordwestwinde mit Geschwindigkeiten von 15 bis 20 Meilen pro Stunde und Böen von bis zu 25 Meilen pro Stunde erwartet.

Die Temperaturen bleiben unter dem Durchschnitt, auch wenn die Sonneneinstrahlung im Vergleich zum Vortag zunimmt. Da die Tageshöchsttemperaturen in Orlando voraussichtlich 64 °F erreichen werden, werden die Temperaturen den größten Teil des Mittwochs in den 60er-Bereichen bleiben.

Von Mittwochnacht bis Freitag müssen sich die Bewohner künftig auf deutlich kältere Bedingungen einstellen. Eine große Fläche hoch über dem Südosten der USA wird kalte Luft aus dem Norden leiten. In Binnengebieten ist mit Tiefsttemperaturen in den niedrigen 40er-Bereichen zu rechnen, während in den Küstenregionen mit Temperaturen in den 50er-Bereichen zu rechnen ist.

Während sich das Hochdrucksystem allmählich nach Osten verschiebt, ändern sich die Windrichtungen am Donnerstag von Norden nach Nordosten und bis zum späten Freitag dann von Osten nach Südosten. Diese Verschiebung wird zu einer allmählichen Erholung der Temperaturen führen. Es wird vorhergesagt, dass die Höchsttemperaturen am Nachmittag zwischen den oberen 60ern und den unteren 70ern liegen, während die nächtlichen Tiefsttemperaturen im Landesinneren zwischen den niedrigen und mittleren 50ern und entlang der Küste zwischen den mittleren 50ern und etwa 60 variieren. Während dieser Zeit sind überwiegend trockene Bedingungen zu erwarten.

Während das Wetter in Zentralflorida diese Veränderungen durchläuft, wird den Bewohnern empfohlen, sich entsprechend vorzubereiten und sich in kälteren Perioden warm anzuziehen. Bleiben Sie mit den neuesten Prognosen auf dem Laufenden, um Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.

