Wie lange ist eine Impfung gegen Gürtelrose haltbar?

Gürtelrose, auch bekannt als Herpes Zoster, ist eine schmerzhafte Virusinfektion, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird, das gleiche Virus, das Windpocken verursacht. Betroffen sind typischerweise ältere Erwachsene und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Um diesem schwächenden Zustand vorzubeugen, gibt es eine Impfung gegen Gürtelrose. Doch wie lange hält der Schutz durch diesen Impfstoff an? Lass es uns herausfinden.

Der Gürtelrose-Impfstoff, auch bekannt als Zostavax, war der erste von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose. Im Jahr 2017 wurde jedoch ein neuer und wirksamerer Impfstoff namens Shingrix eingeführt. Shingrix ist heute der bevorzugte Impfstoff, der von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zur Vorbeugung von Gürtelrose empfohlen wird.

Wie lange bietet der Shingrix-Impfstoff Schutz?

Laut CDC bietet der Shingrix-Impfstoff einen starken Schutz vor Gürtelrose und ihren Komplikationen. Klinische Studien haben gezeigt, dass der Impfstoff bei der Vorbeugung von Gürtelrose bei Personen ab 90 Jahren zu mehr als 50 % wirksam ist. Der Schutz durch den Shingrix-Impfstoff hält mehrere Jahre an, wobei Studien zeigen, dass er nach der Impfung noch mindestens vier Jahre lang hochwirksam bleibt.

Ist eine Auffrischungsimpfung erforderlich?

Während der Shingrix-Impfstoff einen langanhaltenden Schutz bietet, empfiehlt das CDC eine zweite Dosis, um maximale Wirksamkeit zu gewährleisten. Die zweite Dosis sollte zwei bis sechs Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Die Auffrischungsimpfung trägt dazu bei, die Immunantwort zu verstärken und zu verlängern und bietet so einen anhaltenden Schutz vor Gürtelrose.

Was ist mit dem älteren Impfstoff Zostavax?

Der ältere Gürtelrose-Impfstoff Zostavax ist weiterhin verfügbar, wird jedoch nicht mehr bevorzugt. Zostavax bietet etwa fünf Jahre lang Schutz vor Gürtelrose, seine Wirksamkeit lässt jedoch mit der Zeit nach. Wenn Sie zuvor den Zostavax-Impfstoff erhalten haben, empfiehlt die CDC die Impfung mit Shingrix, um einen besseren Schutz vor Gürtelrose zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Shingrix-Impfstoff eine hochwirksame Vorbeugung gegen Gürtelrose und deren Komplikationen darstellt. Dank des langanhaltenden Schutzes können Einzelpersonen mehrere Jahre nach der Impfung beruhigt sein. Denken Sie daran, Ihren Arzt zu konsultieren, um den besten Impfplan für Sie festzulegen und sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten Informationen zur Gürtelrose-Prävention erhalten.

FAQ:

F: Was sind Gürtelrose?

A: Gürtelrose ist eine schmerzhafte Virusinfektion, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird, das gleiche Virus, das Windpocken verursacht.

F: Was ist der Shingrix-Impfstoff?

A: Der Shingrix-Impfstoff ist ein hochwirksamer, von der FDA zugelassener Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose. Es handelt sich um den bevorzugten Impfstoff, der von der CDC empfohlen wird.

F: Wie lange bietet der Shingrix-Impfstoff Schutz?

A: Der Shingrix-Impfstoff bietet mindestens vier Jahre nach der Impfung einen starken Schutz gegen Gürtelrose.

F: Brauche ich eine Auffrischimpfung?

A: Ja, die CDC empfiehlt eine zweite Dosis des Shingrix-Impfstoffs, um maximale Wirksamkeit zu gewährleisten. Die zweite Dosis sollte zwei bis sechs Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden.

F: Was ist mit dem älteren Impfstoff Zostavax?

A: Zostavax ist weiterhin verfügbar, aber nicht mehr die bevorzugte Option. Es bietet etwa fünf Jahre lang Schutz vor Gürtelrose, seine Wirksamkeit lässt jedoch mit der Zeit nach. Für einen besseren Schutz wird die Impfung gegen Shingrix empfohlen.