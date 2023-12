Google veröffentlicht neuen Chatbot Bard als starken Konkurrenten für ChatGPT von OpenAI

Google hat kürzlich seinen neuesten Chatbot, Bard, vorgestellt, der auf seinem großen Sprachmodell Gemini basiert. Bard ist bereit, mit ChatGPT von OpenAI zu konkurrieren und bietet mehrere unterschiedliche Funktionen. Während Gemini über die Fähigkeit verfügt, Bilder und Audio zu analysieren, werden diese Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt in Bard eingeführt, so Demis Hassabis, der Leiter von Google DeepMind.

Ein bemerkenswerter Aspekt des Gemini-Modells ist seine Fähigkeit, mit Nicht-Text-Elementen zu interagieren. In den von Google präsentierten Demos ermöglicht Gemini Eltern, die Hausaufgaben ihrer Kinder hochzuladen, um Fehler zu erkennen, und ermöglicht YouTuber Mark Rober, durch einfaches Hochladen von Bildern KI-Feedback zu seinen Papierflugzeugentwürfen zu erhalten.

Google entschied sich für die Verwendung von Werbevideos anstelle von Live-Demos für die Einführung von Bard und weicht damit vom bisherigen Ansatz ab. Diese Entscheidung wurde nach einer kontroversen Reaktion auf eine Halluzination des Chatbots während der Präsentation von CEO Sundar Pichai getroffen.

Bard basiert auf der Pro-Version von Gemini und ist vergleichbar mit ChatGPT von OpenAI, das auf dem GPT-3.5-Modell aufbaut. Das Gemini Pro-Modell übertraf GPT-3.5 in mehreren Benchmarks, darunter dem Multi-Task Language Understanding-Benchmark-Test und den HumanEval-Benchmarks für die Codegenerierung.

Darüber hinaus behauptet Google, dass sein kommendes Gemini Ultra-Modell modernste Modelle wie GPT-4 in Bezug auf Argumentation und Bilderkennung übertrifft. Sobald Ultra veröffentlicht wird, wird sich Bard zu einer fortgeschritteneren Version namens „Bard Advanced“ weiterentwickeln.

Erste Benutzertests von Bard ergaben gemischte Ergebnisse. Einige Nutzer fanden, dass Bard sie angewiesen hatte, die Google-Suche für bestimmte Suchanfragen zu verwenden, während andere ChatGPT für die Bereitstellung detaillierterer und genauerer Informationen lobten. Bard war jedoch in der Lage, Fehler in einem Entwurf zu erkennen und zu korrigieren, was sich in seinen Fähigkeiten zur Faktenprüfung als vielversprechend erwies.

Insgesamt möchte sich Google mit der Veröffentlichung von Bard als prominenter Akteur in der Chatbot-Landschaft etablieren und einen starken Konkurrenten für ChatGPT von OpenAI darstellen.

