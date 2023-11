By

Wie erstellt man einen versteckten Ordner auf dem iPhone?

Im heutigen digitalen Zeitalter ist der Datenschutz für viele Smartphone-Nutzer zu einem Hauptanliegen geworden. Ob persönliche Fotos, sensible Dokumente oder vertrauliche Informationen: Menschen möchten sicherstellen, dass ihre Daten sicher und vor neugierigen Blicken verborgen bleiben. Wenn Sie ein iPhone-Benutzer sind und einen versteckten Ordner auf Ihrem Gerät erstellen möchten, finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hilft, Ihre Dateien privat zu halten.

1. Wählen Sie ein Versteck: Wählen Sie zunächst einen geeigneten Speicherort auf Ihrem iPhone aus, an dem Sie den versteckten Ordner erstellen möchten. Dies kann in einer vorhandenen App oder auf Ihrem Startbildschirm erfolgen.

2. Einen neuen Ordner erstellen: Halten Sie ein beliebiges App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, bis es zu wackeln beginnt. Ziehen Sie dann eine App auf eine andere, um einen neuen Ordner zu erstellen. Geben Sie dem Ordner einen Namen, der keinen Verdacht erregt.

3. Apps in den Ordner verschieben: Verschieben Sie nun die Apps, die Sie ausblenden möchten, in den neu erstellten Ordner. Sie können dies tun, indem Sie ein App-Symbol gedrückt halten und es dann in den Ordner ziehen.

4. Den Ordner ausblenden: Um den Ordner vor neugierigen Blicken zu verbergen, verschieben Sie ihn auf einen sekundären oder tertiären Startbildschirm. Sie können dies tun, indem Sie den Ordner auf den Bildschirm ganz rechts ziehen oder nach links wischen, bis Sie die gewünschte Position erreichen.

FAQ:

F: Kann jemand meinen versteckten Ordner noch finden?

A: Obwohl diese Methode ein grundlegendes Maß an Privatsphäre bietet, ist sie nicht narrensicher. Erfahrene Benutzer können den versteckten Ordner möglicherweise immer noch finden, indem sie Ihr Gerät durchsuchen oder bestimmte Apps von Drittanbietern verwenden.

F: Kann ich den versteckten Ordner mit einem Passwort schützen?

A: Leider bietet iOS keine integrierte Funktion zum Passwortschutz von Ordnern. Sie können jedoch Drittanbieter-Apps aus dem App Store verwenden, die zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bieten.

F: Beeinträchtigt das Ausblenden von Apps deren Funktionalität?

A: Nein, das Ausblenden von Apps in einem Ordner hat keinen Einfluss auf deren Funktionalität. Sie können weiterhin wie gewohnt darauf zugreifen und sie verwenden.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie einen versteckten Ordner auf Ihrem iPhone erstellen und Ihren persönlichen Daten eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes hinzufügen. Bedenken Sie jedoch, dass diese Methode nicht narrensicher ist. Wenn Sie über hochsensible Informationen verfügen, ist es ratsam, robustere Sicherheitsoptionen auszuprobieren.