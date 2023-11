By

Wie überprüfen Sie, was im Hintergrund läuft?

In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt ist es nicht ungewöhnlich, dass auf unseren Geräten mehrere Anwendungen gleichzeitig im Hintergrund laufen. Dies kann zwar praktisch sein, aber auch zu Leistungsproblemen oder sogar Datenschutzbedenken führen. Wie können Sie also überprüfen, was im Hintergrund auf Ihrem Gerät läuft? Lass es uns herausfinden.

Überprüfen laufender Prozesse unter Windows:

Unter Windows können Sie den Task-Manager verwenden, um zu sehen, welche Prozesse im Hintergrund ausgeführt werden. Drücken Sie einfach Strg+Umschalt+Esc oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und wählen Sie „Task-Manager“. Navigieren Sie im Task-Manager-Fenster zur Registerkarte „Prozesse“ oder „Details“, um die Liste der laufenden Prozesse anzuzeigen. Hier können Sie ressourcenhungrige Anwendungen oder verdächtige Aktivitäten identifizieren.

Laufende Prozesse unter macOS prüfen:

Unter macOS können Sie den Aktivitätsmonitor verwenden, um laufende Prozesse zu überprüfen. Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie den Ordner „Anwendungen“, gehen Sie dann zu „Dienstprogramme“ und starten Sie „Aktivitätsmonitor“. Klicken Sie im Fenster „Aktivitätsmonitor“ auf die Registerkarte „CPU“ oder „Speicher“, um die Liste der aktiven Prozesse anzuzeigen. Dadurch können Sie die Ressourcennutzung überwachen und potenzielle Probleme identifizieren.

Überprüfen laufender Prozesse auf Android:

Auf Android-Geräten kann der Vorgang je nach benutzerdefinierter Benutzeroberfläche des Herstellers variieren. Die meisten Android-Geräte verfügen jedoch über eine integrierte „Einstellungen“-App. Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und navigieren Sie dann zu „Apps“ oder „Anwendungen“. Hier finden Sie eine Liste aller installierten Apps, einschließlich der im Hintergrund laufenden. Tippen Sie auf eine App, um deren Details anzuzeigen und bei Bedarf das Beenden zu erzwingen.

Überprüfen laufender Prozesse unter iOS:

Auf iOS-Geräten können Sie laufende Prozesse nicht wie auf anderen Plattformen direkt anzeigen. Sie können jedoch überprüfen, welche Apps zuletzt aktiv waren. Doppelklicken Sie auf die Home-Taste (oder wischen Sie bei Geräten ohne Home-Taste von unten nach oben), um auf den App-Umschalter zuzugreifen. Hier sehen Sie eine Liste der zuletzt verwendeten Apps und geben an, welche davon wahrscheinlich im Hintergrund ausgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was sind Hintergrundprozesse?

A: Hintergrundprozesse beziehen sich auf Anwendungen oder Aufgaben, die auf Ihrem Gerät ausgeführt werden, ohne aktiv genutzt zu werden oder auf dem Bildschirm sichtbar zu sein. Dazu können Systemprozesse, im Hintergrund laufende Apps oder Dienste gehören, die auch dann weiterlaufen, wenn Sie sie nicht aktiv nutzen.

F: Warum sollte ich überprüfen, was im Hintergrund läuft?

A: Durch die Überprüfung laufender Prozesse können Sie ressourcenintensive Apps identifizieren, die Ihr Gerät verlangsamen oder den Akku belasten könnten. Es kann Ihnen auch dabei helfen, sicherzustellen, dass keine verdächtigen oder unerwünschten Apps im Hintergrund ausgeführt werden, die möglicherweise Ihre Privatsphäre oder Sicherheit gefährden.

F: Kann ich alle Hintergrundprozesse stoppen?

A: Sie können zwar einige Hintergrundprozesse stoppen, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bestimmte Systemprozesse für die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts erforderlich sind. Das Anhalten wichtiger Prozesse kann zu Instabilität führen oder den normalen Betrieb Ihres Geräts stören. Es wird empfohlen, nur Prozesse zu stoppen, mit denen Sie vertraut sind oder die Probleme verursachen.

Zusammenfassend kann es Ihnen dabei helfen, die Leistung Ihres Geräts zu optimieren und Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten, wenn Sie wissen, was im Hintergrund auf Ihrem Gerät läuft. Durch den Einsatz geeigneter Tools und das Befolgen der oben beschriebenen Schritte können Sie laufende Prozesse auf verschiedenen Plattformen einfach überprüfen und verwalten.