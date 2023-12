Wie bekommen Raumstationen Sauerstoff?

By

Titel: Die Geheimnisse enthüllen: Die genialen Sauerstoffversorgungssysteme von Raumstationen

Einführung:

Raumstationen, Wunderwerke menschlicher Ingenieurskunst, dienen als entscheidende Plattformen für wissenschaftliche Forschung, internationale Zusammenarbeit und menschliche Erforschung über die Grenzen der Erde hinaus. Diese außerirdischen Lebensräume müssen zahlreiche Herausforderungen meistern, darunter die Bereitstellung einer lebenserhaltenden Ressource: Sauerstoff. In diesem Artikel befassen wir uns mit den komplizierten Mechanismen, die es Raumstationen ermöglichen, eine konstante Sauerstoffversorgung zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und beleuchten die damit verbundenen innovativen Technologien und Prozesse.

Sauerstoffversorgungssysteme verstehen:

1. Elektrolyse: Ein lebenswichtiger Prozess

Eine der wichtigsten Methoden zur Erzeugung von Sauerstoff auf Raumstationen ist die Elektrolyse. Bei diesem Prozess werden Wassermoleküle (H2O) mithilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) gespalten. Elektrolyseeinheiten an Bord von Raumstationen nutzen spezielle Elektroden und Membranen, um diese Reaktion zu erleichtern und so die Trennung und Sammlung von Sauerstoff für den Verbrauch durch die Besatzung zu ermöglichen.

2. Sauerstofferzeugungssysteme (OGS)

Raumstationen sind häufig mit fortschrittlichen Sauerstofferzeugungssystemen (OGS) ausgestattet, die verschiedene Techniken zur Sauerstofferzeugung einsetzen. Diese Systeme nutzen Molekularsiebe, bei denen es sich um Materialien handelt, die Gase selektiv adsorbieren können, um der Atmosphäre der Station Sauerstoff zu entziehen. Die Molekularsiebe fangen andere Gase ein und ermöglichen so die Freisetzung von reinem Sauerstoff zum Atmen der Astronauten.

3. Sauerstofferzeugung aus festen Brennstoffen (SFOG)

Eine weitere Methode zur Sauerstofferzeugung in Raumstationen ist das Solid Fuel Oxygen Generation (SFOG)-System. Diese Technologie nutzt einen festen Brennstoff wie Lithiumperchlorat, der beim Erhitzen Sauerstoff freisetzt. Das SFOG-System ermöglicht die kontrollierte Freisetzung von Sauerstoff für die Besatzung und entfernt gleichzeitig Kohlendioxid aus der Atmosphäre der Station.

4. Nachschubmissionen

Raumstationen wie die Internationale Raumstation (ISS) erhalten regelmäßig Nachschubmissionen von der Erde. Diese Missionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wiederauffüllung lebenswichtiger Ressourcen, einschließlich Sauerstoff. Frachtraumschiffe wie Dragon von SpaceX oder Cygnus von Northrop Grumman liefern mit Sauerstoff gefüllte Drucktanks zur Station. Diese Tanks werden dann an die Lebenserhaltungssysteme der Station angeschlossen und stellen so eine kontinuierliche Versorgung der Besatzung mit Atemluft sicher.

Häufig gestellte Fragen:

Q1. Wie viel Sauerstoff benötigt eine Raumstation täglich?

A1. Der Sauerstoffverbrauch auf einer Raumstation variiert je nach Anzahl der anwesenden Besatzungsmitglieder. Auf der Internationalen Raumstation benötigt jeder Astronaut normalerweise etwa 1 Kilogramm Sauerstoff pro Tag.

Q2. Können Raumstationen Sauerstoff recyceln?

A2. Ja, Raumstationen nutzen hochentwickelte Systeme zur Wiederverwertung und Reinigung von Sauerstoff. Von Astronauten ausgeatmetes Kohlendioxid wird durch Prozesse wie die Sabatier-Reaktion entfernt, bei der es mit Wasserstoff kombiniert wird, um Wasser und Methan zu erzeugen. Anschließend wird das Wasser elektrolysiert, um Sauerstoff zu regenerieren, wodurch der Recyclingkreislauf geschlossen wird.

Q3. Gibt es Notfall-Backup-Systeme für die Sauerstoffversorgung?

A3. Raumstationen sind mit redundanten Systemen ausgestattet, um im Notfall die Verfügbarkeit von Sauerstoff sicherzustellen. Diese Backup-Systeme, einschließlich zusätzlicher Sauerstofftanks und Notfall-Sauerstoffmasken, bieten der Besatzung in kritischen Situationen ein Sicherheitsnetz.

Fazit:

Die komplizierten Sauerstoffversorgungssysteme an Bord von Raumstationen sind ein Beweis für menschlichen Einfallsreichtum und technologischen Fortschritt. Durch Elektrolyse, Sauerstofferzeugungssysteme (OGS), Festbrennstoff-Sauerstofferzeugung (SFOG) und regelmäßige Nachschubmissionen werden Astronauten kontinuierlich mit lebenserhaltendem Sauerstoff versorgt. Während wir die Weiten des Weltraums weiter erforschen, werden sich diese Systeme zweifellos weiterentwickeln und die Sicherheit und das Wohlergehen derjenigen gewährleisten, die sich außerhalb der Atmosphäre unseres Planeten wagen.