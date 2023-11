By

Wie häufig tritt Guillain Barre nach der Shingrix-Impfung auf?

In den letzten Jahren hat der Shingrix-Impfstoff als wirksame vorbeugende Maßnahme gegen Gürtelrose, eine schmerzhafte und schwächende Erkrankung, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht wird, an Popularität gewonnen. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Shingrix-Impfstoff und dem Guillain-Barre-Syndrom (GBS), einer seltenen neurologischen Erkrankung, geäußert. Lassen Sie uns in das Thema eintauchen und die Fakten erkunden.

GBS ist eine Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise die peripheren Nerven angreift, was zu Muskelschwäche und in schweren Fällen zu Lähmungen führt. Obwohl die genaue Ursache des GBS unbekannt ist, geht ihm häufig eine Infektion, einschließlich viraler oder bakterieller Erkrankungen, voraus. Obwohl das Risiko, nach einer Impfung an GBS zu erkranken, äußerst gering ist, wurde es bei einigen Impfstoffen als potenzielle Nebenwirkung beobachtet.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wird die Inzidenz von GBS nach der Shingrix-Impfung auf etwa 1 bis 2 Fälle pro Million verabreichter Dosen geschätzt. Dieses Risiko ist deutlich geringer als das Risiko, nach einer natürlichen Gürtelrose-Infektion an GBS zu erkranken, das auf etwa 1 von 3,000 Fällen geschätzt wird.

FAQ:

F: Was sind die Symptome des Guillain-Barre-Syndroms?

A: Die Symptome von GBS beginnen oft mit Schwäche und Kribbeln in den Beinen und können zu Muskelschwäche oder Lähmungen führen. Es kann auch den Oberkörper, das Gesicht und die Atemmuskulatur betreffen.

F: Ist das GBS-Risiko bei allen Impfstoffen gleich?

A: Nein, das GBS-Risiko variiert je nach Impfstoff. Einige Impfstoffe, wie beispielsweise der Impfstoff gegen die saisonale Grippe, wurden mit einem leicht erhöhten GBS-Risiko in Verbindung gebracht, während andere keinen signifikanten Zusammenhang zeigten.

F: Muss ich mir Sorgen machen, den Shingrix-Impfstoff zu bekommen?

A: Das Risiko, nach der Shingrix-Impfung an GBS zu erkranken, ist äußerst gering. Die Vorteile der Impfung bei der Vorbeugung von Gürtelrose und ihren Komplikationen überwiegen bei weitem die potenziellen Risiken. Es ist immer ratsam, Ihren Arzt zu konsultieren, um eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage Ihrer individuellen Gesundheitssituation zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Risiko, nach Erhalt des Shingrix-Impfstoffs an einem Guillain-Barre-Syndrom zu erkranken, zwar minimal ist, die Inzidenz jedoch deutlich geringer ist als das Risiko einer natürlichen Gürtelrose-Infektion. Die Impfung bleibt ein entscheidendes Instrument zur Vorbeugung von Gürtelrose und ihren Komplikationen, und die Vorteile des Shingrix-Impfstoffs überwiegen die potenziellen Risiken.