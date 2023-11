Farben vs. Bilder: Der Schlüssel zur Identifizierung von Produktlinienerweiterungen

Bei der Identifizierung einer Produktlinienerweiterung spielen Farben und Bilder eine entscheidende Rolle. Neue Forschungsergebnisse des Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science an der University of South Australia legen jedoch nahe, dass Bilder bei der Signalisierung der Produktvielfalt wirksamer sind als Farben.

In einer Studie, in der die Wahrnehmung von 1,853 Kunden zu 576 Produkten auf dem US-Markt für verpackte Waren analysiert wurde, hatten nur 56 % der Produktvarianten eine Farbe, die von Kategoriekäufern üblicherweise erwartet wurde. Diese Feststellung stellt die gängige Praxis in Frage, Farben zur Kennzeichnung einer neuen Variante zu verwenden. Dr. Ella Ward, leitende Marketingwissenschaftlerin, erklärt: „Farben werden regelmäßig zur Identifizierung von Marken verwendet, aber Verbraucher assoziieren eine Farbe nur mit 56 % dieser Typen. Besorgniserregend war, dass es eine Diskrepanz zwischen den in der Praxis verwendeten Farben und den von den Kunden erwarteten Farben gab.“

Im Gegensatz dazu stellte die Studie fest, dass Bilder den Verbraucher erfolgreicher mit Produktvarianten verknüpfen. Tatsächlich konnten 23 % mehr Verbraucher diese Verbindung durch Bilder als durch Farben herstellen. Dr. Ward schlägt vor, dass Bilder ein deutlicheres Signal für die Produktvielfalt sind, da sie reichhaltige neuronale Informationen enthalten, die leicht im Gedächtnis verarbeitet werden können.

Die Implikationen dieser Forschung sind für Vermarkter von Bedeutung. Anstatt nur auf Farben zu setzen, empfiehlt es sich, nach Möglichkeit Bilder zu verwenden, um die Vielfalt der Produktvarianten zu vermitteln. Auf diese Weise kann die Hauptmarke geschützt und gleichzeitig die visuelle Kohärenz gewahrt bleiben. Beispielsweise ist bei der Schokolade von Cadbury die Farbe Lila deutlich zu erkennen, Geschmacksvariationen werden jedoch durch ein farbiges Banner und ein Bild signalisiert, beispielsweise durch Sultaninen und Nüsse für die Erweiterung „Fruit & Nut“.

Insgesamt unterstreicht diese Studie, wie wichtig es ist, effektive visuelle Hinweise zur Kommunikation der Produktvielfalt zu nutzen. Anstatt sich ausschließlich auf Farben zu verlassen, die möglicherweise mehrdeutig oder irreführend sind, sollten Vermarkter die Einbindung von Bildern in Betracht ziehen, um das Verbraucherverständnis zu verbessern und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

FAQ:

Warum sind Leitungsverlängerungen teuer?

Linienerweiterungen sind teuer, da sie Investitionen in Forschung und Entwicklung, Marketingkampagnen und Produktion erfordern. Darüber hinaus birgt die Einführung neuer Produkte ein Risiko, da es keine Erfolgsgarantie gibt.

Wie hoch ist die Ausfallrate bei Leitungserweiterungen?

Im Durchschnitt weisen Sortimentserweiterungen eine Fehlschlagsquote von etwa 40 % auf, was bedeutet, dass es bei einem erheblichen Teil der Neuprodukteinführungen nicht gelingt, die gewünschten Verkäufe zu generieren und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.

Warum werden Farben häufig verwendet, um eine neue Variante anzuzeigen?

Farben werden häufig verwendet, um eine neue Variante anzuzeigen, da sie Verbrauchern dabei helfen können, verschiedene Produktoptionen schnell zu erkennen und zu unterscheiden. Diese Untersuchung legt jedoch nahe, dass Farben allein bei der Vermittlung der Produktvielfalt möglicherweise nicht so effektiv sind wie Bilder.