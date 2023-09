Eine Studie zeigt, dass Gräser eine wichtige Rolle bei der Kohlenstoffbindung spielen

Eine aktuelle Studie von Young Zhou und seinem Team vom Quinney College of Natural Resources und dem Ecology Center hat Licht auf die wichtige Rolle geworfen, die Gräser bei der Kohlenstoffbindung spielen. Traditionell konzentrierten sich die Bemühungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung auf das Pflanzen von Bäumen, um Kohlendioxid einzufangen und zu speichern. Diese Studie zeigt jedoch, dass Gräser auch erheblich zur Kohlenstoffspeicherung beitragen.

Die in Nature Geoscience veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf tropische Savannen, ein Ökosystem, in dem Bäume und Gräser sich den Raum teilen. Die Forscher fanden heraus, dass Gräser mehr als die Hälfte des Kohlenstoffgehalts im Boden dieser Savannen ausmachen, auch im Boden direkt unter Bäumen. Diese Erkenntnis stellt die herkömmliche Annahme in Frage, dass Aufforstung in erster Linie die Kohlenstoffspeicherung in Bäumen steigert.

Während Wälder Kohlenstoff hauptsächlich in ihren Stämmen und Blättern speichern, speichern grasbewachsene Ökosysteme einen erheblichen Teil des Kohlenstoffs im Boden. Gräser verfügen über ausgedehnte Wurzelsysteme und tragen durch die Zersetzung organischer Abfälle zur Kohlenstoffspeicherung bei. Dies ist besonders wertvoll angesichts der unsicheren Zukunft, die durch die globale Erwärmung und ein erhöhtes Risiko von Dürren und Waldbränden gekennzeichnet ist.

Ziel der Studie war es, die Rolle von Gräsern bei der Kohlenstoffspeicherung zu verstehen, da sich frühere Forschungen hauptsächlich auf Bäume konzentrierten. Die Forscher führten eine gründliche Untersuchung durch und untersuchten die Auswirkungen einer erhöhten Baumbedeckung auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden in Savannenökosystemen. Die Ergebnisse zeigten, dass der Anstieg der Kohlenstoffspeicherung im Boden aufgrund der Ausweitung der Baumbedeckung minimal war.

Die Studie ergab auch Unterschiede in der Reaktion der Kohlenstoffspeicherung im Boden auf eine zunehmende Baumbedeckung, wobei Faktoren wie Niederschlag, Bodentyp und der Beitrag der Kohlenstoffspeicherung durch Gräser eine wichtige Rolle spielen. Dies verdeutlicht die Komplexität der zunehmenden Baumbedeckung und ihre Auswirkungen auf die Kohlenstoffdynamik in Savannenböden.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Erhaltung und des Schutzes von Savannenökosystemen und der Anerkennung ihres einzigartigen Beitrags zum globalen Kohlenstoffkreislauf. Die Studie fordert ein umfassenderes Verständnis darüber, wie verschiedene Elemente von Ökosystemen wie Gräser und Bäume zur Kohlenstoffspeicherung beitragen, um wirksame Strategien im Kampf gegen die globale Erwärmung zu entwickeln.

