Wie groß ist der im Weltraum verlorene Roboter?

Wie groß ist der „Lost in Space“-Roboter?

Zusammenfassung:

Der „Lost in Space“-Roboter, auch bekannt als Robot B-9, ist eine Kultfigur aus der klassischen Science-Fiction-Fernsehserie „Lost in Space“. Ziel dieses Artikels ist es, die Größe und Dimensionen des berühmten Roboters zu erkunden und Einblicke in seine physische Erscheinung und seine Bedeutung innerhalb der Show zu geben. Durch Recherche und Analyse werden wir uns mit den verschiedenen Versionen des Roboters befassen und seine unterschiedlichen Größen im gesamten Franchise beleuchten.

Einführung:

Der „Lost in Space“-Roboter hat das Publikum seit seinem Debüt im Jahr 1965 fasziniert. Mit seinem unverwechselbaren Design und den einprägsamen Schlagworten wurde der Roboter schnell zu einem Liebling der Fans. Allerdings kann die Bestimmung der genauen Größe des Roboters aufgrund der verschiedenen Iterationen und Modifikationen, die er im Laufe der Jahre erfahren hat, eine gewisse Herausforderung darstellen. Begeben wir uns auf eine Reise, um die Dimensionen dieser beliebten Science-Fiction-Figur zu entdecken.

Abmessungen des Originalroboters:

In der Originalserie hatte der Roboter B-9 eine beeindruckende Höhe von etwa 6 cm (6 Fuß und 198 Zoll). Sein Design bestand aus einem zylindrischen Körper mit einem konischen Kopf und einer transparenten Kuppel. Die Arme des Roboters waren ausfahrbar, sodass er verschiedene Aufgaben ausführen und mit den menschlichen Charakteren der Serie interagieren konnte. Sein Gewicht bleibt jedoch unbekannt, da es in der Serie nie explizit erwähnt wurde.

Modifikationen und Größenänderungen:

Als das „Lost in Space“-Franchise im Laufe der Jahre expandierte, erfuhr der Roboter mehrere Modifikationen, die zu Änderungen seiner Größe führten. In der Verfilmung von 1998 war der Roboter mit einer Höhe von etwa 10 cm deutlich größer. Diese Änderung zielte darauf ab, eine imposantere und optisch auffälligere Präsenz auf der großen Leinwand zu erzielen.

Beim Netflix-Reboot von „Lost in Space“ im Jahr 2018 erhielt der Roboter ein weiteres Makeover. Dieses Mal wurde es abweichend vom ursprünglichen Design als nicht-humanoides außerirdisches Wesen dargestellt. Die Größe des Roboters im Neustart ist deutlich kleiner und beträgt etwa 7 Fuß (213 cm). Diese Änderung wurde wahrscheinlich vorgenommen, um sich an die aktualisierte Handlung und visuelle Ästhetik der modernen Adaption anzupassen.

Bedeutung des Roboters:

Während der gesamten „Lost in Space“-Serie spielte der Roboter B-9 eine entscheidende Rolle für das Überleben der Robinson-Familie. Es diente als Beschützer, leistete Hilfe und rettete die Charaktere oft aus gefährlichen Situationen. Der ikonische Slogan des Roboters: „Gefahr, Will Robinson!“ ist tief in der Popkultur verankert und hat seine Bedeutung innerhalb der Show weiter gefestigt.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wurde der „Lost in Space“-Roboter immer von einer Person in einem Kostüm dargestellt?

A: In der Originalserie wurde der Roboter tatsächlich von einem Schauspieler in einem Kostüm dargestellt. Im Film von 1998 und im Netflix-Neustart 2018 wurde der Roboter jedoch mithilfe einer Kombination aus praktischen Effekten und CGI erstellt.

F: Gibt es offizielle Nachbildungen oder Modelle des Lost in Space Robot zum Kauf?

A: Ja, es stehen verschiedene lizenzierte Nachbildungen und Modelle des Lost in Space Robot zum Kauf zur Verfügung. Diese reichen von kleinen Sammlerfiguren bis hin zu lebensgroßen Nachbildungen, sodass Fans ein Teil der ikonischen Figur besitzen können.

F: Wie hat der „Lost in Space“-Roboter kommuniziert?

A: Der Roboter B-9 kommunizierte über eine Reihe von Pieptönen, Pfiffen und synthetischen Sprachmustern. Seine unverwechselbare Stimme und Sprechweise wurden zu einem seiner bekanntesten Merkmale.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der „Lost in Space“-Roboter im Laufe seines Erscheinens in verschiedenen Adaptionen Größenveränderungen und Modifikationen erfahren hat. Von seiner ursprünglichen Höhe von 6 Fuß und 6 Zoll bis zur größeren Version im Film von 1998 und der kleineren Alien-ähnlichen Darstellung im Netflix-Neustart von 2018 variierte die Größe des Roboters. Unabhängig von seinen Ausmaßen bleibt der Roboter ein integraler Bestandteil der „Lost in Space“-Reihe und hinterlässt unauslöschliche Spuren in der Science-Fiction-Geschichte.

Quellen:

– Fernsehserie „Lost in Space“ (1965–1968)

– „Lost in Space“-Film (1998)

– Netflix-Serie „Lost in Space“ (seit 2018)

