Neue Hotfixes für World of Warcraft: Änderungen an Klassen, Dungeons und PvP

15. November 2023

Klassen:

– Evoker: Die Fähigkeiten „Ebon Might“ und „Close as Clutchmates“ profitieren jetzt ordnungsgemäß vom 4-teiligen Klassenset-Bonus von Aberrus. Die durch Shifting Sands gewährte Vielseitigkeit wurde um 15 % reduziert, um die Spezialisierung im Vergleich zu anderen auszugleichen.

– Jäger: Die Angriffe von Jägerbegleitern skalieren jetzt mit der Angriffskraft der Waffe und erhöhen den Schaden ihrer Spezialangriffe. Zum Ausgleich wurde der Schaden von „Tötungsbefehl“, „Biss“, „Klaue“, „Schlag“, „Flankenschlag“, „Froststurmatem“ und „Höhlenangriff“ um 32.5 % reduziert.

– Schurke: Gesetzlose Schurken können Soulrip nicht mehr anwenden, ohne Kampfschaden zu verursachen.

– Hexenmeister: Schaden durch Dimensionsriss unterbricht jetzt Angsteffekte. Das Problem, das dazu führte, dass „Malefic Impact“ Hand of Gul'dan nicht die richtige Chance auf einen kritischen Treffer gewährte, wurde behoben.

Drachenreiten:

– Mitfahr-Passagierwelpen haben jetzt die korrekte Animation.

Dungeons und Raids:

– Amirdrassil: Die Dauer von schwelenden Bodenpfützen wurde im Raid-Finder auf 2.5 Minuten reduziert.

– Volcoross: Shadowstrike teleportiert Subtlety Rogues nicht länger in die Lava.

– Antorus, der Brennende Thron: Foul Steps verschwinden nun wie vorgesehen von Spielern, nachdem sie die Begegnung mit Eonar, dem Lebensbinder, besiegt haben.

– Dawn of the Infinite: „Coalesced Time“ und „Timestream Leech“ verursachen jetzt den vorgesehenen physischen Schaden anstelle von Arkanschaden.

– Die Effektivität von „The Everbloom: Enraged Growth“ wird für Spieler verringert.

– Thron der Gezeiten: Spieler können Commander Ulthoks schwärende Schockwelle nicht mehr sehen.

Artikel:

– Der Selbstschadenseffekt von „Cataclysmic Signet Brand“ kann nicht mehr aufgehoben werden.

– Das Schmuckstück „Porzellankrabbe“ aus „Thron der Gezeiten“ wird nicht mehr für Nicht-Nahkampf-Klassen fallen gelassen.

Spieler gegen Spieler:

– Die Battleground-Blitz-Schlägerei gewährt keinen Fortschritt mehr für die PvP-Quest „Im Kampf beweisen“.

– Schamanen, die in Staffel 3 von Dragonflight die Stufe „Kämpfer I“ erreicht haben, erhalten nun das Aussehen des Elite-Umhangs.

– Disziplin-Priester verlängern jetzt wie vorgesehen „Abbitte“, wenn sie das PvP-Talent „Trinität“ mit dem zweiteiligen Stufenset „Wächter des Traums“ verwenden.

Superblüte:

– Der Emerald Bounty-Standort zum Pflanzen von Whisperbloom ist jetzt jederzeit verfügbar, nicht nur während der Superbloom.

Quelle: Blizzard Entertainment

FAQ:

