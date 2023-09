Heiße Luft in Trinkwasser umwandeln: Ein neuer Durchbruch in der Wassergewinnung

Forscher der University of Texas in Austin haben bei der Suche nach einer Lösung für die Wasserknappheit erhebliche Fortschritte gemacht. In ihrer neuesten Forschungsarbeit, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, haben sie ein molekular hergestelltes Hydrogel entwickelt, das allein mithilfe von Sonnenenergie sauberes Trinkwasser aus heißer Luft gewinnen kann.

Das Hydrogel ermöglicht eine schnelle und effiziente Wasserentnahme aus der Atmosphäre, selbst bei Temperaturen von bis zu 104 Grad Fahrenheit, wodurch es für Gebiete mit übermäßiger Hitze und begrenztem Zugang zu sauberem Wasser geeignet ist. Mit dieser Technologie könnten Einzelpersonen Wasser entnehmen, indem sie einfach ein Gerät im Freien aufstellen, ohne dass zusätzlicher Energieverbrauch erforderlich wäre.

Das Hydrogel kann je nach Luftfeuchtigkeit zwischen 3.5 und 7 Kilogramm Wasser pro Kilogramm Gelmaterial produzieren. Das Besondere an dieser Forschung ist die Anpassungsfähigkeit des Hydrogels an Mikrogele, die die Geschwindigkeit und Effizienz der Wasseraufnahme und -abgabe erheblich steigert. Durch die Umwandlung des Hydrogels in Partikel in Mikrogröße haben die Forscher ein hocheffizientes Sorptionsmittel entwickelt, das die Wasserproduktion über mehrere tägliche Zyklen hinweg erheblich steigern kann.

Der Ausbau der Technologie ist der nächste wichtige Schritt. Die Forscher wollen ihre Erkenntnisse in eine kostengünstige, tragbare Lösung zur Herstellung von sauberem Trinkwasser umwandeln, das weltweit genutzt werden kann. Diese Entwicklung könnte lebensverändernd für Bevölkerungsgruppen sein, die keinen grundlegenden Zugang zu sauberem Wasser haben, wie zum Beispiel in Äthiopien, wo fast 60 % der Bevölkerung vor dieser Herausforderung stehen.

Zukünftige Pläne für die Technologie umfassen die Optimierung der Konstruktion der Mikrogele, um die Effizienz weiter zu verbessern. Die Forscher erforschen auch den Einsatz organischer Materialien, um die Produktionskosten zu senken. Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen bei der Skalierung der Sorptionsmittelproduktion und der Gewährleistung der Haltbarkeit des Produkts. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen, tragbare Versionen des Geräts für verschiedene Anwendungsszenarien zu entwickeln.

Dieser Durchbruch könnte ein Hoffnungsschimmer für die von Wasserknappheit betroffenen Regionen sein. Die Möglichkeit, heiße Luft mithilfe von Solarenergie in Trinkwasser umzuwandeln, bringt uns einer nachhaltigen Lösung, die Wasserknappheitsprobleme weltweit lindern kann, einen Schritt näher.

Quelle:

Proceedings of the National Academy of Sciences