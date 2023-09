Testbericht zum Honor 90 Lite: Ein preisgünstiger Smartphone-Konkurrent

By

Das Honor 90 Lite hat vielleicht keine große direkte Konkurrenz, kann sich aber als Smartphone für unter 250 £ behaupten. Als preisgünstige Submarke von Honor führt das Honor 90 Lite die Tradition des Unternehmens fort, erschwingliche Telefone anzubieten. Mit einem 6.7-Zoll-FHD+-IPS-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, einem MediaTek Dimensity 6020-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher bietet es eine bescheidene, aber leistungsfähige Ausstattung.

Das Honor 90 Lite überzeugt mit seiner 100-MP-Hauptkamera und dem 5-MP-Ultrawide-Sensor sowie seiner 16-MP-Selfie-Kamera. Das Design ist schlank und gut verarbeitet, mit einem schlanken 7.5 mm dicken Kunststoffgehäuse und einem einzigartigen Kameramodul mit einem interessanten Venn-Diagramm-ähnlichen Motiv. Das Telefon verfügt außerdem über einen zuverlässigen Netzschalter für die biometrische Authentifizierung.

Was das Display angeht, bietet das Honor 90 Lite ein 6.7 Zoll großes IPS-LCD mit einer FHD+-Auflösung. Obwohl es möglicherweise nicht so herausragend ist wie OLED-Panels seiner Klasse, bietet es dennoch eine gute Leistung, mit einer hohen Farbraumabdeckung und einer soliden Delta-E-Bewertung. Die Wahl einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz mag für manche enttäuschend sein, wenn man bedenkt, dass andere Telefone in der gleichen Preisklasse 120 Hz bieten, aber es ist immer noch ein kleiner Nachteil.

Mit einem Einführungspreis von 250 £ für 256 GB Speicher bietet das Honor 90 Lite ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund der minimalen Konkurrenz in seiner Preisklasse ist es eine attraktive Option für preisbewusste Verbraucher. Alternativen wie das Samsung Galaxy A14 5G und das Oppo A78 5G erfüllen wichtige Spezifikationen nicht, während höherpreisige Modelle wie das Motorola Moto G73 5G und das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G zusätzliche Funktionen zu einem höheren Preis bieten.

Definitionen:

– IPS-LCD: In-Plane Switching Liquid Crystal Display, eine Art LCD-Anzeigetechnologie, die für ihre großen Betrachtungswinkel und genaue Farbwiedergabe bekannt ist.

– Aktualisierungsrate: Die Häufigkeit, mit der ein Display sein Bild pro Sekunde aktualisiert. Höhere Bildwiederholraten führen im Allgemeinen zu flüssigeren Bewegungen auf dem Bildschirm.

– Delta E: Eine Metrik zur Messung der Farbgenauigkeit, wobei niedrigere Delta E-Werte genauere Farben anzeigen.

– Biometrische Authentifizierung: Die Verwendung einzigartiger physischer Merkmale oder Verhaltensmerkmale einer Person, wie etwa Fingerabdrücke oder Gesichtszüge, zur Überprüfung ihrer Identität.

