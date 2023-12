Zu Hause unterrichtete Schüler in Wall Township werden von Schulaktivitäten ausgeschlossen

In einem umstrittenen Schritt hat die Schulbehörde von Wall Township in New Jersey einer Richtlinienänderung zugestimmt, die zu Hause unterrichtete Schüler von der Teilnahme an Schulsport, Vereinen und anderen außerschulischen Aktivitäten abhält. Diese Entscheidung löste bei Eltern und zu Hause unterrichteten Kindern Gegenreaktionen aus, die sich auf einer Sitzung im September gegen die Änderung der Richtlinien aussprachen.

Der Anstieg des Homeschoolings in New Jersey, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, hat zu verstärkten Diskussionen über die Einbeziehung von Homeschooling-Schülern in öffentliche Schulaktivitäten geführt. Während einige Bundesstaaten zu Hause unterrichteten Schülern die Teilnahme an Sport und anderen schulübergreifenden Aktivitäten erlauben, überlässt New Jersey diese Entscheidung den örtlichen Schulbezirken.

Die Schulbehörde von Wall Township nannte als Grund für ihre Richtlinienänderung ähnliche Verbote für zu Hause unterrichtete Schüler in benachbarten Gemeinden. Vertreter der Schulbehörde äußerten sich jedoch nicht zu ihrer Entscheidung.

Sowohl die New Jersey Homeschool Association als auch die Home School Legal Defense Association lehnten es ab, zu der Entscheidung der Schulbehörde von Wall Township Stellung zu beziehen. Sie äußerten jedoch die Hoffnung, dass öffentliche Schulen Wege finden könnten, integrativer zu sein und gleichzeitig die Entscheidung, zu Hause zu unterrichten, zu respektieren.

Kritiker der Richtlinienänderung argumentieren, dass sie ausschließend sei und zu Hause unterrichteten Schülern die Möglichkeit verweigere, an Aktivitäten mit ihren Mitschülern an öffentlichen Schulen teilzunehmen. Sie glauben, dass die Möglichkeit, Homeschoolern die Teilnahme an Schulaktivitäten zu ermöglichen, das Potenzial hat, eine stärkere und sicherere Gemeinschaft zu fördern.

Das Verbot der Teilnahme von zu Hause unterrichteten Schülern an außerschulischen Aktivitäten wurde auch in anderen Schulbezirken von New Jersey, beispielsweise Middletown, umgesetzt. Gemeindemitglieder in Middletown haben sich jedoch lautstark gegen die Maßnahme ausgesprochen und die Schulbehörde aufgefordert, es noch einmal zu überdenken.

Homeschooling hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, wobei die Option während der COVID-19-Pandemie noch beliebter wurde. In New Jersey ist die Zahl der Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, seit vor der Pandemie gestiegen, und obwohl die Schulen zur Normalität zurückgekehrt sind, entscheiden sich weiterhin viele Schüler für den Heimunterricht.

Die Frage, ob Schülern, die zu Hause unterrichtet werden, die Teilnahme an öffentlichen Schulaktivitäten gestattet werden sollte, ist nach wie vor ein umstrittenes Thema, zu dem es unterschiedliche Meinungen gibt. Letztlich ist es Sache jedes einzelnen Schulbezirks, zu entscheiden, wie er mit der Einbeziehung von zu Hause unterrichteten Schülern in außerschulische Aktivitäten umgeht.

