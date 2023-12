Mann erschießt Eindringling bei Konfrontation in der Nähe von Hollywood Bowl

By

Zusammenfassung: Nach Angaben der Behörden wurde ein Mann von seinem Nachbarn erschossen, nachdem er sich gewaltsam Zugang zu dessen Haus in der Nähe des Hollywood Bowl verschafft hatte. Der Vorfall ereignete sich, als der Nachbar Berichten zufolge einen psychischen Anfall hatte und zuvor einen Schaden an einem Auto verursacht hatte. Der Hausbesitzer holte eine Schusswaffe und schoss auf den Eindringling, nachdem dieser sich weigerte zu gehen. Der Eindringling wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es besteht Ungewissheit darüber, ob gegen den Hausbesitzer Anklage erhoben wird, und die Polizei untersucht, ob es sich bei der Schießerei um einen Akt der Selbstverteidigung handelte.

Bei Schießereien in der Nähe von Hollywood Bowl kommt es zu einer ungelösten Konfrontation

In der Nähe des berühmten Hollywood Bowl kam es zu einer angespannten Situation, als ein Mann einen Eindringling erschoss, der sich gewaltsam Zutritt zu seinem Haus verschaffte. Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall, nachdem der Eindringling, der sich offenbar in einer Geisteskrankheit befand, einen in der Nähe geparkten Porsche beschädigte. Der Hausbesitzer konfrontierte den Eindringling und forderte ihn auf, zu gehen, doch als der Eindringling sich weigerte, griff der Hausbesitzer zu einer Schusswaffe.

In der Nachbarschaft herrschte Chaos, als das Echo der Schüsse die ganze Gegend hallte. Zeugen berichteten, dass der Eindringling, der noch nicht identifiziert wurde, Anzeichen von Verzweiflung zeigte und behauptete, eine Gottheit zu sein, indem er wiederholt schrie: „Ich bin Gott!“

Die Behörden reagierten schnell vor Ort, nachdem sie einen Notruf wegen eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe erhalten hatten. Anschließend wurde der Eindringling mit Verletzungen, die als nicht lebensbedrohlich eingestuft wurden, ins Krankenhaus eingeliefert.

Steve Costello, ein Besucher, der aus Las Vegas angereist war, brachte etwas Licht auf die Situation. Costello gab bekannt, dass der Eindringling bei ihm als „Alex“ bekannt war und kürzlich den Verlust seines Vaters erlitten hatte. Diese Tragödie verursachte scheinbar emotionalen Aufruhr und veranlasste Alex, sein Eigentum und sein Auto zu verkaufen.

Anonyme Nachbarn gaben an, dass der Eindringling in der Vergangenheit unter psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauch gelitten habe. Sie äußerten Bedenken über seinen instabilen Geisteszustand und betonten die Notwendigkeit professioneller Hilfe.

Die polizeilichen Ermittlungen zu der Schießerei dauern an und die Ermittler arbeiten daran herauszufinden, ob die Handlungen des Hausbesitzers als Notwehrhandlungen eingestuft werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ungewiss, ob gegen den Hausbesitzer im Zusammenhang mit dem Vorfall Anklage erhoben wird.