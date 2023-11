Das neue James-Bond-Spiel geht heimlich an das Spionage-Genre heran

By

IO Interactive, die Macher der renommierten Hitman-Reihe, haben hart an einem neuen James-Bond-Spiel gearbeitet. Allerdings war es keine leichte Aufgabe, sich die Rechte an der legendären Spionagereihe zu sichern, da das Studio Eon Productions, die Eigentümer von Bond, davon überzeugen musste, dass sie keinen weiteren actiongeladenen Ego-Shooter (FPS) entwickeln würden.

In einem Interview mit dem Edge-Magazin diskutierten Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, und Miteigentümer Christian Elverdam ihre Vision für das kommende 007-Spiel. Sie enthüllten, dass Eon Productions zunächst Zurückhaltung gegenüber einer weiteren „aktionsorientierten“ FPS-Veröffentlichung zeigte, da sie mit der Ausrichtung früherer Bond-Spiele nicht zufrieden waren.

Um die Bond-Besitzer zu überzeugen, präsentierte IO Interactive einen einzigartigen Pitch, der sich auf ein weltumspannendes, heimliches Spionageerlebnis konzentrierte. Das Studio betonte die Bedeutung eines strategischen Gameplays, bei dem die Spieler durch Orte navigieren müssen, ohne unnötigen Schaden anzurichten oder übermäßige Gewalt auszuüben.

Anstelle endloser Schießereien und einer Flut von Waffen wird sich das Bond-Spiel von IO Interactive von der Hitman-Serie inspirieren lassen, in der Heimlichkeit an erster Stelle steht und Gewalt das letzte Mittel ist. Dieser Ansatz verspricht eine anspruchsvollere und charaktergetreuere Darstellung des bekannten Agenten.

Laut Elverdam würdigte und schätzte Eon Productions die Raffinesse des Agenten-Fantasy-Konzepts von IO Interactive und gab ihnen schließlich grünes Licht für die Fortsetzung der Entwicklung ihres Bond-Projekts. Fans warten gespannt auf weitere Details zu diesem neuen Stealth-Spionagespiel, das das Potenzial hat, der James-Bond-Videospielreihe neues Leben einzuhauchen.

Quelle: Edge-Magazin über GamesRadar

FAQ

Was ist das neue James-Bond-Spiel, das von IO Interactive entwickelt wird?

Das neue James-Bond-Spiel, das von IO Interactive entwickelt wird, ist ein auf Stealth ausgerichtetes Spionagespiel, das im Vergleich zu den actiongeladenen Ego-Shootern der Vergangenheit ein anspruchsvolleres und strategischeres Spielerlebnis bieten soll.

Warum musste man überzeugen, um die Rechte für das Bond-Franchise zu erhalten?

Eon Productions, die Eigentümer der Bond-Franchise, waren aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit früheren Bond-Titeln zunächst nicht an einem weiteren „actionorientierten“ FPS-Spiel interessiert. Um sie für sich zu gewinnen, musste IO Interactive ein einzigartiges Konzept entwickeln, das auf Stealth und strategischem Gameplay basiert.

Was ist anders an der Herangehensweise von IO Interactive an das Bond-Spiel?

Der Ansatz von IO Interactive konzentriert sich auf ein weltumspannendes, auf Stealth ausgerichtetes Spionageerlebnis, bei dem Spieler durch Orte navigieren müssen, ohne unnötigen Schaden anzurichten oder auf Gewalt zurückzugreifen, sofern dies nicht unbedingt erforderlich ist. Das Spiel ist von der Hitman-Serie von IO Interactive inspiriert und unterstreicht die Bedeutung von Stealth und strategischer Entscheidungsfindung.

Wann werden weitere Informationen zu Projekt 007 bekannt gegeben?

Konkrete Details zu Project 007, dem Arbeitstitel für das neue Bond-Spiel, wurden nicht bekannt gegeben. Fans warten gespannt auf weitere Ankündigungen von IO Interactive zur Veröffentlichung des Spiels und zu den Gameplay-Features.