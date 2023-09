Hisense USA präsentierte kürzlich auf der CEDIA Expo 2023 seine neueste Innovation – einen bahnbrechenden 100-Zoll-4K-Fernseher, der die Home-Entertainment-Branche revolutionieren soll. Doug Kern, Group Marketing Director von Hisense USA, gab Mark Henninger von S&V einen exklusiven Rundgang durch die außergewöhnlichen Funktionen des Fernsehers.

Der Star der Show ist zweifellos das spielbereite native 144-Hz-Panel des Fernsehers. Diese beeindruckende Funktion garantiert ein reibungsloses und flüssiges Gameplay und bietet Spielern ein unvergleichliches, immersives Erlebnis. Um die Optik noch weiter zu verbessern, verfügt der Fernseher über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie mit über 1,600 lokalen Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 1500 Nits. Dies sorgt für unglaubliche Kontraste und lebendige Farben und erweckt Filme, Fernsehsendungen und Spiele zum Leben wie nie zuvor.

Obwohl der „Referenzpreis“ für dieses 100-Zoll-Wunderwerk bei 10,000 US-Dollar liegt, deutete Kern an, dass der tatsächliche Preis bei Markteinführung weniger als fünfstellig sein würde, was es für Verbraucher zugänglicher machte. Diese Positionierung unterstreicht Hisenses Engagement für die Bereitstellung modernster Technologie zu einem erschwinglichen Preis.

Die Vorfreude auf diesen beeindruckenden Fernseher ist spürbar, denn er verspricht, die Art und Weise, wie wir Unterhaltung bequem zu Hause genießen, neu zu definieren. Die Displaygröße von 100 Zoll sorgt für ein wirklich immersives Seherlebnis und versetzt den Betrachter mitten ins Geschehen. Egal, ob Sie die neuesten Blockbuster-Filme ansehen oder Ihre Lieblingssportmannschaft anfeuern, dieser Fernseher bietet ein unvergleichliches visuelles Fest.

Angesichts der Fortschritte in der Technologie sieht die Zukunft des Home-Entertainments zweifellos rosig aus. Der neue 100-Zoll-4K-Fernseher von Hisense stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Branche dar und zeigt die Möglichkeiten dessen, was erreicht werden kann. Bald haben Verbraucher mit diesem bemerkenswerten Fernseher die Möglichkeit, das Kinoerlebnis direkt in ihr Wohnzimmer zu holen.

