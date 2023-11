Die Aufregung beginnt: Steam Black Friday-Verkäufe sind da!

Der mit Spannung erwartete Steam Black Friday-Verkauf hat offiziell begonnen und bietet Spielern eine Woche lang eine Extravaganz mit tollen Angeboten für eine Vielzahl beliebter Titel. wiederholtat fortwährend/ fortwährend/ fortwährendPT/ fortwährendthesale fortwährend Dieses mit Spannung erwartete Event läuft bis zum 6. November und bietet Spielern ausreichend Zeit, sich in der bevorstehenden Weihnachtszeit ihrer Lieblingsbeschäftigung zu widmen.

Während die vollständige Liste der reduzierten Spiele erst zu Beginn des Verkaufs veröffentlicht wird, hat uns Steam mit einem spannenden Trailer, der eine Auswahl der am Event teilnehmenden Spiele zeigt, einen verlockenden Einblick in das gegeben, was uns erwartet. Ältere Juwelen wie Terraria und Hunt: Showdown werden neben neueren Veröffentlichungen wie The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales und Starfield im Rampenlicht stehen und eine vielfältige Auswahl an Optionen für jeden Gaming-Geschmack versprechen.

Mit der jüngsten Markteinführung des äußerst gefragten Steam Deck OLED, das das Interesse von Handheld-Gaming-Enthusiasten geweckt hat, warten viele gespannt auf den Verkauf, um mögliche Rabatte auf Spiele zu erhalten, die mit dem beliebten Gerät kompatibel sind. Es besteht auch Vorfreude auf mögliche Rabatte auf das Gerät selbst, da Gamer sich darauf freuen, ihr Spielerlebnis mit diesem hochmodernen Handheld-System zu verbessern.

Die Einbeziehung neuerer Titel wie Like A Dragon: The Man Who Erased His Name und Call Of Duty: Modern Warfare 3 in den Verkauf bleibt ungewiss. Frühere Verkäufe zeigten gemischte Ergebnisse für aktuelle Veröffentlichungen, wobei einige davon ganz ausgeschlossen wurden oder im Vergleich zu anderen Titeln nur minimale Rabatte erhielten.

Mit attraktiven Angeboten, Rabatten und einem fantastischen Spieleangebot ermöglicht diese Veranstaltung Spielern, ihre Bibliotheken zu erweitern und neue Abenteuer zu erkunden, ohne das Budget zu sprengen. Machen Sie sich bereit für Ihre Lieblingstitel und begeben Sie sich auf spannende digitale Reisen, die Sie während der Weihnachtszeit und darüber hinaus unterhalten werden!

Häufigste Fragen

1. Wann beginnen die Steam Black Friday-Verkäufe?

Die Steam Black Friday-Verkäufe beginnen heute und beginnen um 6:8 Uhr GMT / 10:1 Uhr MESZ / XNUMX:XNUMX Uhr PT / XNUMX:XNUMX Uhr ET.

2. Wie lange dauern die Steam Black Friday-Verkäufe?

Der Verkauf läuft genau eine Woche und endet gleichzeitig mit dem Start am 28. November.

3. Welche Spiele können wir voraussichtlich im Angebot sehen?

Während die vollständige Liste der am Verkauf teilnehmenden Spiele erst zu Beginn des Verkaufs bekannt gegeben wird, gibt ein von Steam veröffentlichter Trailer einen Einblick in einige enthaltene Titel wie Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man. Mann: Miles Morales und Starfield.

4. Wird das Steam Deck OLED während des Verkaufs rabattiert sein?

Rabatte auf das Steam Deck OLED selbst wurden nicht bestätigt, aber viele Gamer hoffen auf mögliche Preissenkungen, die ihr Spielerlebnis verbessern würden.

5. Werden neuere Titel wie Like A Dragon: The Man Who Erased His Name und Call Of Duty: Modern Warfare 3 im Angebot enthalten sein?

Es bleibt ungewiss, ob neuere Titel Teil des Verkaufs sein werden, da frühere Verkäufe bei den jüngsten Veröffentlichungen gemischte Ergebnisse gezeigt haben. Allerdings warten Gamer sehnsüchtig auf Ankündigungen zur Verfügbarkeit und möglichen Rabatten.